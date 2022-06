Amici 22, dopo Chiara Ferragni anche Achille Lauro nel cast: ecco cosa farà

Si è concluso da poco, ma il talent Amici di Maria De Filippi continua a regalare novità. O almeno, così sembrerebbe. Dopo la proposta, non ancora confermata, di avere come mentore nella trasmissione Chiara Ferragni, ora pare che la padrona di casa sia pronta per un nuovo colpo di scena. Sì, perché stando alle indiscrezioni pare che la presentatrice abbia coinvolto nel programma di successo di Canale 5 anche Achille Lauro.

Achille Lauro ad Amici 22? Ecco cosa potrebbe fare

Stando ai rumors diffusi da Nuovo Tv, pare che la padrona di casa Maria De Filippi abbia contattato Achille Lauro e Chiara Ferragni e abbia in mente per loro un ruolo ‘inedito’.

Sì, perché tra le novità della prossima edizione del talent show, oltre ai classici professori, dovrebbero esserci anche dei mentori, qualcuno che si colleghi in streaming e dia consigli ai ragazzi, tra ballerini e cantanti. E Maria De Filippi per questo ‘ruolo’ pare abbia puntato tutto su Achille Lauro e Chiara Ferragni, che tra l’altro presto vedremo per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Ma i due entreranno davvero nella famiglia di Amici? Per il momento la notizia non è confermata, quindi non ci resta che capire quali saranno le prossime ‘mosse’ di Maria De Filippi. E come deciderà di rivoluzionare il cast!