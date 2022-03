Addio a Don Matteo, Terence Hill passa il testimone. Per anni il noto attore ha infatti vestito i panni di Don Matteo, conquistando con le sue eroiche gesta l’affetto di numerosissimi telespettatori. L’enorme l’udienza di pubblico che nel corso di ben 12 stagioni è riuscito ad attrarre a sè il coraggio parroco di Urbino. Ma chi prenderà il suo posto, scopriamolo insieme!

Don Matteo 13, ecco chi prenderà il posto di Terence Hill

A partire dalla quinta puntata della nuova stagione — da giovedì 31 marzo e per 10 prime serate su Rai1 — sarà Raoul Bova a sostituire Don Matteo nelle vesti di Don Massimo. La direttrice di Rai1 — Maria Pia Ammirati — nel corso della presentazione della nuova stagione ha spiegato così le motivazoni dell’importante ‘cambiamento dovuto per via della lunga serialità di Don Matteo e per il rispetto che dobbiamo ai nostri telespettatori che ci chiedono questa serie’.

Specificando inoltre che: ‘La longevità ha fatto di questa serie un grande marchio, che ci ha permesso di esplorarlo e anche di cambiarlo. E adesso cambiamo ed esploriamo altri mondi. Con l’arrivo di Don Massimo- Raoul Bova rispettiamo il format originale dando un cambiamento al cast ma una continuità alla scrittura e alla regia’, ha poi concluso.

Don Matteo, in arrivo la 13esima stagione: ecco cosa cambia

La principale novità della 13esima stagione di Don Matteo — presto in uscita sul piccolo schermo — è dunque, come si è detto, l’uscita di Terence Hill e l’ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Non una separazione netta pensì un graduale passaggio con tanto di consenso, come testimoniano le stesse parole di Bova: ‘Con Terence Hill ci siamo incontrati, volevo guardarlo negli occhi e avere un consenso per questo passaggio di testimone. Me l’ha data dicendo di scegliere io il nome del personaggio.

Non è una sostituzione ma un inserimento per proseguire la serie’, afferma l’attore che proegue sottolineando come Don Massimo sia ‘un personaggio molto ricco, che mi ha subito affascinato, con un passato abbastanza importante, che ha sempre lottato per la giustiza fin da giovane e ha trovato nel sacerdozio la sua strada grazie all’incontro con Don Matteo’.