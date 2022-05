Adolfo Celi, chi sono i figli Alessandra e Leonardo: età, lavoro, vita privata, Veronica Lazar

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi si ricorderà Adolfo Celi e si farò con i suoi figli, Alexandra e Leonardo.

La carriera come attrice di Alessandra Celi

Alessandra Celi, nata Alexandra Barbara Celi, è venuta al mondo a Londra il 15 agosto del 1966 ed è un’attrice italiana, figlia di Adolfo e Veronica Lazar. Alessandra ha interpretato il ruolo di Monica Rovati nelle fiction mio figlio e Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi, entrambe con Lando Buzzanca protagonista. Poi, è apparsa in Boris Giuliano, La dottoressa Gio, il Nome della Rosa. Il 23 luglio del 2021, invece, ha avuto molto successo per il Memorial Adolfo Celi, quello organizzato dal Cirs al Museo Regionale di Messina, dove è stato proiettato il docufilm realizzato da Alessandra per la regia di suo fratello, Leonardo, e Roberto Savoca.

Leonardo Celi e il documentario dedicato al padre

Leonardo, invece, è nato nel 1968 sempre dall’amore tra Adolfo e Veronica Lazar. Lui è stato l’autore del documentario Adolfo Celi, un uomo per due culture, realizzato nel 2006 per ricordare il padre a vent’anni dalla scomparsa e presentato nel 2008 alla Festa del Cinema di Roma, nell’ambito della rassegna organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo Adolfo Celi e i ragazzi tornati dal Brasile.

Veronica Lazar, chi è la moglie di Adolfo Celi?

Veronica Lazar è stata l’ultima moglie di Adolfo Celi, nonché mamma dei suoi due figli, Alessandra e Leonardo. Lei, che è morta l’8 giugno del 2014, è stata una famosa attrice rumena, che nel 1965 si è stabilita in Italia. Ha debuttato nel cinema nel 1972 nel ruolo della moglie defunta di Marlon Brando in Ultimo tango a Parigi, poi ha recitato in altri film come La Luna, Il tè nel deserto e L’assedio. Nota al pubblico italiano e internazionale soprattutto per la carriera nel cinema horror.