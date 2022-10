Adriana Volpe accusa l’ex marito Roberto Parli: ‘Insulti e minacce anche davanti a nostra figlia’

Minacce, accuse pesanti, una storia d’amore finita nel peggiore dei modi. Tiene banco il caso dell’opinionista televisiva Adriana Volpe e dei suoi rapporti con l’ex marito Roberto Parli. In queste ore si sta parlando in particolare dei comportamenti che l’uomo avrebbe tenuto nei confronti della donna. Ecco cosa ha raccontato l’ex modella.

Adriana Volpe minacciata dall’ex marito Roberto Parli?

Tra Adriana Volpe e l’imprenditore la storia è finita in modo brusco e con strascichi che proseguono tuttora. Queste le parole dell’opinionista riportate dall’Ansa:

“Mi insultava e mi minacciava. E questo anche in presenza della bambina. Ad un certo punto non riconoscevo più l’uomo di cui mi ero innamorata. Mi ha detto: ‘Ti rovino, ti distruggo”

Il processo in corso

La coppia si è separata nel giugno 2021 dopo la crisi che sarebbe scoppiata durante la pandemia. E’ proprio durante quel periodo che i rapporti sarebbero degenerati con insulti e minacce secondo la conduttrice televisiva. Adesso è in corso il processo: l’uomo, Roberto Parli, è accusato di maltrattamenti in famiglia.

Cosa ha detto in aula Adriana Volpe

“Avevamo un rapporto felice, lui era un papà molto presente – ha dichiarato la Volpe in Tribunale nel corso dell’udienza per il processo – poi è iniziata la crisi nel 2020 subito dopo il mio ingresso al Grande Fratello Vip. Il 19 marzo sono uscita dalla casa del Gf e lì sono iniziati i problemi”.

I problemi economici

“Mio papà – ha proseguito la Volpe – si è accorto che dal mio conto venivano prelevati ingenti somme di denaro da mio marito. Nei mesi successivi mi ha confessato che aveva perso soldi investendo online”. Questo, secondo la versione dell’ex gieffina, sarebbe stato l’inizio del periodo di maltrattamenti.

I presunti maltrattamenti e le minacce: “Ti porto via la bambina”

Secondo quanto riportato da Adriana Volpe la coppia si sarebbe ricongiunta in quel periodo in Svizzera. Qui la donna sarebbe stata oggetto di minacce: “Ti porto via la bambina e non la vedrai più. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico”.

Il divieto di avvicinamento

Nei confronti dell’ex marito è stato disposto un divieto di avvicinamento, misura approntata dopo la presentazione della denuncia da parte di Adriana Volpe. L’Avvocato di Parli ha fatto sapere di aver presentato due istanza di revoca e che “se in questo momento non ha contatti con la figlia non è per sua volontà”.