Adriana Volpe, chi è il marito Roberto Parli: età, carriera, vita privata e Instagram dell’imprenditore

Lui è un noto imprenditore, abbastanza rinomato nel suo campo, anche se il suo nome sui tabloid viene di solito associato a quello della moglie, Adriana Volpe, la conduttrice romana che lo ha sposato nell’ormai lontano 2008. Una storia d’amore conclusa però, da qualche tempo: nel 2020, poco dopo la fine dell’esperienza di lei al GF Vip come concorrente.

Chi è Roberto Parli: la biografia

Non trattandosi di un personaggio relativo al mondo dello spettacolo, le informazioni che abbiamo su di lui non sono proprio tantissime, neppure la sua data di nascita, e quindi l’età, ci sono note. Quello che sappiamo è che è cresciuto a Lugano e, inoltrandosi nel web, scopriamo anche che potrebbe avere una residenza a Montecarlo, proprio per la sua attività lavorativa.

Che lavoro fa?

Attualmente il professionista imprenditore è titolare dell’agenzia RP & Blackmond, un’attività di tipo immobiliare che ha come proprio business core affitti, vendite, soprattutto nella zona della Costa Azzurra.

Il matrimonio con Adriana Volpe

Come anticipato ad inizio articolo, Roberto Parli e Adriana Volpe si sono sposati il 6 luglio del 2008 e, dopo tre anni di convivenza sotto lo stesso tetto, sono diventati anche genitori di Gisele. La conduttrice romana, come lui del resto, è stata sempre molto riservata circa la sua vita privata, per questo anche il loro rapporto non può cadere vittima del gossip e della cronaca rosa.

Figli e divorzio

Alcune indiscrezioni rivelano, però, che prima di Gisele, la coppia ha perso un bambino che Adriana aspettava. Merito dei social, se qualche volta è stato possibile vedere la coppia alle prese con la vita da genitori. Roberto infatti sul suo profilo Instagram pubblica spesso foto di famiglia e della quotidianità dentro casa. Tuttavia, nonostante tutto, il loro matrimonio ebbe fine nel 2020. L’anno scorso, invece, si vociferava i una relazione tra Roberto e Clarissa Tami.

Le curiosità su Roberto Parli che non ti aspetti