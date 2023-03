Adriano Galliani, chi è l’ex marito di Daniela Rosati: età, carriera, Milan, figlio, patrimonio

Adriano Galliani è un noto Dirigente Sportivo, ex vicepresidente del Milan, attualmente impegnato come Amministratore Delegato della società sportiva di Serie A Monza Calcio. La sua lunga carriera, legata professionalmente alla figura dell’ex Premier Silvio Berlusconi, si è divisa tra il mondo dell’imprenditoria, della politica ma soprattutto del calcio, dove ha segnato un’epoca specie per quanto riguarda la storia del Milan. Ma cos’altro sappiamo su di lui? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

La lunga carriera di Adriano Galliani, il “Condor” del calcio italiano

Non tutti sanno che l’inizio della carriera di Galliani è stato lontano dal mondo del calcio. Dopo il diploma come geometra acquista nel 1975 l’azienda Elettrica Industriale, specializzata nell’acquisto di apparecchiature per la ricezione dei segnali televisivi (erano gli anni in cui si diffondevano le televisioni private) diventando fornitore di Telemontecarlo, all’epoca la quarta emittente italiana per importanza. Ed è proprio in questo settore che inizia la proficua collaborazione con il Cavaliere. Negli anni ’80 poi avvenne il salto nel mondo del calcio nel Milan, come AD, sempre di proprietà di Berlusconi. Nel corso della carriera come Dirigente rossonero ha vinto ben 29 trofei in 31 anni, praticamente una media di uno all’anno. Ha anche ricoperto anche il ruolo di Presidente della Lega Nazionale Professionisti e di vicepresidente della Lega Serie A. Oggi è vicepresidente del Monza (lo è stato anche nel Milan per alcuni anni), squadra arrivata recentemente nel massimo torneo nazionale. Da menzionare anche un suo passaggio in politica con l’elezione nel 2018 nel collegio proporzionale Lombardia 3 in Forza Italia.

Perché Galliani è chiamato il Condor

“Galliani Il Condor”, perché? E’ questo uno dei soprannomi con il quale ancora oggi il Dirigente è conosciuto con la definizione attribuitagli all’epoca del Milan in virtù del suo modo di operare sul calcio mercato. Grazie a lui a Milano sono sbarcati campioni che hanno fatto la storia del club come Kaka e Shevchenko soltanto per fare due nomi (ma come dimenticare Gullit e Van Basten oppure Nesta o Rivaldo).

La vita privata di Galliani, vicende giudiziarie, a quanto ammonta il suo patrimonio

Nel corso della sua carriera il suo nome è stato legato ad alcune controversie nonché a vicende giudiziarie. In molti si chiedono poi a quanto ammonti, ad oggi, il suo patrimonio. Adriano Galliani, che compirà quest’anno 79 anni, nel 2021 (dati Calcio e Finanza), aveva dichiarato redditi complessivi lordi vicini al milione di euro; inoltre ha in comproprietà due fabbricati a Lissone nonché l’usufrutto di un fabbricato in Brasile.

Chi è l’ex moglie Daniela Rosati, attuale compagna

Galliani è stato sposato dal 1989 al 1999 con la presentatrice Mediaset Daniela Rosati. Nel 2004 invece si è unito in matrimonio con Malika El Hazzazi, una modella di origine marocchina. Dalla prima moglie ha avuto tre figli che si chiamano Micol, Gianluca e Fabrizio. Oggi invece il Vicepresidente del Monza sta con la brasiliana Helga Costa.