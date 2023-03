Daniela Rosati: chi è, età, carriera, oggi, figli, conversione, chi è l’ex marito Adriano Galliani

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Stefania Rocca ora in teatro con uno spettacolo, e Don Backy, autore di alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, anche Daniela Rosati, giornalista, cantante e conduttrice tv che prima di molte ha portato la medicina sul piccolo schermo.

Dagli esordi al debutto di Daniela Rosati

Daniela Rosati è nata a Roma il 23 febbraio del 1958 ed è una nota giornalista, conduttrice tv e cantante. Sappiamo che ha debuttato in tv su Rete 4 nel 1994 con il magazine Naturalmente bella, una striscia quotidiana di informazione medico-scientifica ideata e condotta proprio da lei. Dal 1999, invece, è passata in Rai, dove ha ideato e condotto il longevo talk show Tutto benessere, in onda il sabato mattina alle 11 fino al 2010. La trasmissione è stata una delle prime a occuparsi di psicosomatica e guarigione spirituale e ha offerto molte informazioni utili sull’universo del benessere.

La passione anche per la musica

Non solo televisione e divulgazione medica. Daniela Rosati ha sempre avuto una grande passione per la musica e in un’intervista rilasciata ad Anna Maria Salviati ha detto: “Sarei voluta diventare una cantante lirica. Ci ho dovuto rinunciare dopo un intervento alle corde vocali”. Nonostante questo, però, nel 1995 ha inciso un album come cantante per RTI Music dal titolo Allo specchio.

La storia d’amore con Adriano Galliani

Ma veniamo alla vita privata. La giornalista e conduttrice tv è stata sposata due volte: il primo matrimonio è durato due anni, l’uomo si chiamava Claudio. Il secondo con Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan tra il 1993 e il 1999. Sembrerebbe non avere figli.

La castità

Daniela Rosati ha raccontato, in un’intervista, di essere stata buddista per diverso tempo. Poi dal 2005 ha subito una conversione e si è votata alla castità: è diventata un’Oblata Brigidina, appartenente alla congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo.