Conversione Daniela Rosati, l’ex di Adriano Galliani: ‘Non sono una vera suora, ma sono felice’

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Don Backy che con le sue canzoni ha fatto la storia della musica italiana e Stefania Rocca, l’attrice che si racconterà a cuore aperto, anche la giornalista e conduttrice tv Daniela Rosati. Lei che è stata tra le prime a portare la medicina sul piccolo schermo parlerà sì della sua carriera, dei suoi successi, ma anche del momento della conversione.

Daniela Rosati dal buddismo alla conversione

Daniela Rosati, ex moglie di Adriano Galliani (ex vicepresidente del Milan) ha raccontato, in un’intervista, di essere stata buddista per diverso tempo. Poi dal 2005 ha subito una conversione e si è votata alla castità: è diventata un’Oblata Brigidina, appartenente alla congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo. La donna nel 2018 si è lasciata andare a Spy ha raccontato: “Sono diventata un’oblata, ovvero consacrata all’ordine di Santa Brigida, mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo ordine”.

Oblata di Santa Brigida

“Non sono una vera suora, ma spero un giorno di entrare in convento e di vivere in adozione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola” – aveva raccontato. La giornalista ha messo da parte la carriera, il suo lavoro e si è convertita alla castità. “Ho un po’ di nostalgia del periodo a Mediaset, sono stati gli anni più belli” – aveva spiegato nel 2018. E ora, dopo tanto tempo, torna in tv per raccontarsi a cuore aperto.

L’ex compagno violento e l’aborto

Una carriera fatta di successi, ma anche di momenti bui. Daniela Rosati, quando aveva appena 22 anni, ha dovuto fare i conti con un episodio bruttissimo e violento. Lei, che all’epoca era incinta, sarebbe stata picchiata dall’ex compagno, in preda all’alcol. E ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso aveva detto: “Mi ha spinta per terra, mi ha dato un calcio sulla pancia. Sono svenuta. Quando sono rinvenuta ero in un lago di sangue, avevo perso il bambino” – aveva spiegato. Poi la carriera, le trasmissioni in tv, i due matrimoni e la decisione di convertirsi e affidarsi alla fede.