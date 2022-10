Adriano Pappalardo: chi è, età, carriera, oggi, canzoni, patrimonio, moglie, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Adriano Pappalardo, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Adriano Pappalardo

Adriano Pappalardo è nato a Copertino il 26 marzo del 1945 ed è un noto cantautore e attore. La sua carriera è iniziata nel 1971 con un provino alla Numero Uno, la neonata etichetta discografia di Mogol. E Lucio Battisti, primo fra tutti, è rimasto colpito dalla sua voce. Col suo primo 45 giri Una donna ha esordito in tv, poi ha pubblicato altri singoli e album di successo, con le sue canzoni che hanno fatto la storia della musica.

La collaborazione con Battisti

Adriano Pappalardo ha collaborato a lungo con Lucio Battisti, anche quando lui si era ritirato dalla scene. Ed è stato proprio lui a produrre i suoi successi lavori come Immersione.

La carriera da attore

Ma non solo musica. Adriano Pappalardo è anche un noto attore e il suo primo film interpretato è stato A tu per tu del 1984, ma è con la fiction La Piovra che ha ottenuto il grande successo. Ha partecipato a diverse serie tv, programmi, trasmissioni radiofoniche. L’ultima apparizione in tv, in ordine di tempo, risale al 2021 quando ha partecipato al programma Star in the star, nei panni di Zucchero.

La lite con Antonio Zequila

Quando si parla di Pappalardo non si può non fare riferimento alla violenta lite che l’attore e cantante ha avuto con Antonio Zequila negli studi di Domenica In. Era il 22 gennaio del 2006 e Pappalardo è stato sospeso, dopo l’episodio, a tempo indeterminato dalla Rai.

L’incidente con il parapendio

Nel 2016, il 3 agosto, Pappalardo ha dovuto fare i conti con un grave incidente: con il parapendio, sul litorale romano, si è schiantato ed è stato per diverso tempo ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina.

Chi è la moglie, il figlio

Adriano Pappalardo negli anni ’70 ha conosciuto Lisa Giovagnoli, sua compagna per tutta la vita: i due si sono sposati nel 2010 e dal loro amore è nato Laerte. Laerte Pappalardo dal 2004 al 2007 è stato sposato con la giornalista Selvaggia Lucarelli e dalla loro relazione nel 2005 è nato Leon, l’unico nipote di Adriano.