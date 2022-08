Antonio Zequila, da naufrago a cantante: la sua hit estiva ‘Siamo Energia’

Da ex gieffini e concorrenti della casa più spiata d’Italia a cantanti. Il passo per Alex Belli, che ha pubblicato la hit ‘Amore Libero, e per Antonio Zequila con ‘Siamo Energia’, è stato breve. E ora entrambi si stanno dilettando nei panni di cantanti.

La hit estiva di Antonio Zequila

Antonio Zequila, attore, opinionista ed ex concorrente del GF VIP e dell’Isola dei Famosi, ha aggiunto un altro tassello alla sua carriera. E, recentemente, ha vestito i panni di cantante perché ha pubblicato la hit estiva ‘Siamo energia’, con tanto di videoclip che segna un po’ la sua rinascita, tra positività ed energia.

Il passato ‘musicale’

Per Antonio Zequila, però, non si tratta certo di un debutto e di una novità. Prima nel 2006 e poi nel 2012, l’attore aveva già pubblicato due album e diversi singoli, a cui ora si aggiunge ‘Senza energia‘. Perché Antonio Zequila è inarrestabile: dalla televisione ai reality, al mondo della musica. Dobbiamo aspettarci altro da una personalità così? O tutto questo potrà bastare?