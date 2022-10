Adriano Pappalardo, chi è la moglie Lisa Giovagnoli: età, lavoro, matrimonio, figlio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore e cantante Adriano Pappalardo, che nella sua vita ha sempre potuto contare sul supporto e sull’appoggio della moglie Lisa, sua compagna da anni.

Il matrimonio di Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli

Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli si sono conosciuti nel lontano 1972, quando il cantante era nel pieno del suo successo con la collaborazione con Mogol e Lucio Battisti. Il loro è stato un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati: Lisa è stata accanto ad Adriano in qualsiasi momento, anche in quelli più bui e dolorosi.

I due sono convolati a nozze nel 2010, dopo anni di convivenza. E hanno così coronato quel sogno d’amore. Lisa non ha mai lasciato solo Adriano, neppure quando lui nel 2016 ha avuto un terribile incidente in parapendio.

La nascita di Laerte

Dal loro amore è nato l’unico figlio, Laerte, noto anche per essere stato il marito di Selvaggia Lucarelli, giornalista che ora ha ritrovato la serenità al fianco di Lorenzo Biagiarelli, chef.