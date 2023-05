Affari tuoi, quale Regione ha giocato sabato 27 maggio 2023? Montepremi e quanto ha vinto stasera

Affari tuoi è un appuntamento fisso per molti telespettatori e il gioco di Amadeus tiene compagnia al pubblico anche nel weekend. Questa sera, infatti, come ogni giorno, il conduttore entrerà nelle case degli italiani. Con quel gioco a ‘colpi’ di pacchi da aprire, che permette ai concorrenti, rappresentanti delle Regioni, di vincere un ricco montepremi. Dopo il TG1 e dopo il programma ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa, l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello, come sanno bene i fan, con Affari tuoi, dove tutto ruota attorno alla fortuna e al destino. Protagonista una ‘Regione’ che viene scelta dal destino e tutto ruota attorno ai pacchi e a quelle cifre blu, da eliminare. E quelle rosse da mantenere perché è tutto racchiuso lì. Ma cosa è successo ieri sera? Quale Regione ha giocato? E c’è stata una vittoria o il ‘dottore’ dall’altra parte del telefono è stato ‘crudele’ tra cambi e offerte poco vantaggiose? Ecco cosa è successo nella puntata di sabato 27 maggio 2023.

Quale Regione ha giocato stasera ad Affari tuoi

La fortuna è uno degli ingredienti principali di Affari tuoi, il programma di Amadeus che ogni giorno, dal lunedì alla domenica, tiene compagnia al pubblico. Ma i concorrenti dovranno avere anche una buona intuizione, prima di lasciarsi totalmente nelle mani del destino, che per loro ha scelto i pacchi. E, quindi, la cifra da portare a casa. Quale Regione ha avuto la possibilità di giocare nella puntata di giovedì 25maggio? E la partita è stata fortunata fino alla fine? Il concorrente, che ha condotto la partita, ha accettato un’offerta vantaggiosa?

In questo sabato sera a giocare è Emanuele, dalla regione Lazio, dipendente delle Poste Italiane. Padre amorevole di 3 figli piccoli, si è fatto accompagnare dal padre Claudio. Il pacco che la sorte gli ha affidato è il 15. La speranza è quelle di vincere il montepremi in palio di 300 mila euro, ma vediamo se ci riusciranno. Ricordiamo che domani giocheranno Nek e Iva Zanicchi, due grandi rappresentanti dell’Emilia Romagna: il montepremi che riusciranno a vincere andrà in beneficienza per il disastro avvenuto con l’alluvione.

Quanto ha vinto dopo la puntata di ieri sera, il montepremi finale nascosto nel pacco di sabato 27 maggio 2023

Nella scorsa puntata, quella di venerdì 26 maggio, a giocare è stata Sara dalla Sardegna. La sua partita è stata fin da subito fortunata, poi però la giovane, insieme al fidanzato Daniel, ha deciso di accettare 10.000 euro: aveva tre pacchi blu e tre rossi, quello più alto da 50.000 euro. E questa cifra era proprio nel suo pacco, nel numero sei. Niente da fare, quindi.

La partita sarà stata fortunata sabato? Purtroppo non molto, almeno all’inizio: i pacchi rossi hanno superato quelli blu per quasi tutta la partita, anche se poi nel corso del gioco Emanuele, grazie al padre, si è ripreso e ha raddrizzato molto bene la partita. Emanuele ha man mano rifiutato le offerte, ma ha accettato il cambio, prendendo il pacco 17 al posto del suo 15. E proprio lì c’erano i 300 mila euro. Una sfortuna terribile. Anche perché subito dopo Emanuele ha scelto la Toscana, che conteneva proprio il premio successivo, ovvero i 200 mila euro. Sono rimasti quindi 75 mila euro, 20 mila euro, 75 euro e 0 euro. Emanuele aveva rifiutato 44 mila euro, offerta che ovviamente non gli verrà più fatta a fronte dei pacchi rimasti. 12 mila euro sono l’offerta fatta. Ma Emanuele rifiuta ancora, pur sapendo che potrebbe non vincere nulla.

Alla fine restano i due pacchi con 20 mila, 75 mila e 0 euro. Il pacco che va via è quello da 20 mila e la tensione continua a salire. L’offerta che viene fatta ad Emanuele è di 20.000 mila euro. “Da padre ho delle responsabilità: accetto”, ha detto il concorrente. E ha fatto bene, perché nel pacco 17 c’era 0 euro. Emanuele ha scambiato il suo pacco da 300 mila euro con un pacco che valeva zero euro!