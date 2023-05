Affari Tuoi, quale Regione ha giocato venerdì 26 maggio 2023? Montepremi e quanto ha vinto stasera

I giorni passano, il mese di maggio, che è sembrato molto autunnale, sta per giungere al capolinea, ma nulla cambia per l’appuntamento fisso e imperdibile del pre-serata di Rai 1. Che è difficile immaginare senza Affari tuoi, quel gioco condotto da Amadeus e che da settimane, ormai, tiene compagnia ai telespettatori. E lo fa dal lunedì alla domenica. Un gioco, a ‘colpi’ di pacchi da aprire, che permette ai concorrenti, rappresentanti delle Regioni, di vincere un ricco montepremi. Dopo il TG1 e dopo il programma ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa, l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello, come sanno bene i fan, con Affari tuoi, dove tutto ruota attorno alla fortuna e al destino.

Protagonista una ‘Regione’ che viene scelta dal destino e tutto ruota attorno ai pacchi e a quelle cifre blu, da eliminare. E quelle rosse da mantenere perché è tutto racchiuso lì. Ma cosa è successo ieri sera? Quale Regione ha giocato? E c’è stata una vittoria o il ‘dottore’ dall’altra parte del telefono è stato ‘crudele’ tra cambi e offerte poco vantaggiose? Ecco cosa è successo nella puntata di venerdì 26 maggio 2023.

A giocare Sara della Sardegna insieme al fidanzato Daniel. La loro partita, inizialmente, è stata fortunata, poi però alcune scelte non sono state proprio giuste. E si sono dovuti, in un certo senso, accontentare.

Nella scorsa puntata, quella di giovedì 25 maggio, a giocare è stato Igor, dal Trentino Alto Adige, un operaio. E con lui la moglie Isa. La loro partita, fin da subito, è stata fortunata: i due hanno rifiutato delle offerte, poi hanno accettato il cambio e hanno giocato con il 18. Alla fine, nonostante tre pacchi rossi, hanno deciso di accettare 35.000 euro e si sono trovati alla fine con i due pacchi, il 12, che avevano ‘scartato’ e il loro. In palio zero euro e duecento mila euro. Alla fine, però, nel loro pacco si nascondevano 200.000 euro. Cifra che non hanno vinto, i due sono andati a casa con 35.000 euro offerti dal dottore.

A giocare, nella puntata di venerdì 26 maggio, la Sardegna rappresentata da Sara. La sua partita è stata fin da subito fortunata, poi però la giovane, insieme al fidanzato Daniel, ha deciso di accettare 10.000 euro: aveva tre pacchi blu e tre rossi, quello più alto da 50.000 euro. E questa cifra era proprio nel suo pacco, nel numero sei. Niente da fare, quindi!