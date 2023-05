Affari Tuoi, quale Regione ha giocato stasera? Montepremi e quanto ha vinto giovedì 25 maggio 2023

Quando si pensa al pre serata di Rai 1 è difficile non tenere a mente Affari tuoi, quel gioco condotto da Amadeus e che da settimane, ormai, tiene compagnia ai telespettatori. E lo fa dal lunedì alla domenica. Un gioco, a ‘colpi’ di pacchi da aprire, che permette ai concorrenti, rappresentanti delle Regioni, di vincere un ricco montepremi. L’appuntamento, infatti, dopo il TG1 e dopo il programma ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa su Rai 1 è solo uno. Ed è quello, come sanno bene i fan, con Affari tuoi, dove tutto ruota attorno alla fortuna e al destino. Protagonista una ‘Regione’ che viene scelta dal destino e tutto ruota attorno ai pacchi e a quelle cifre blu, da eliminare. E quelle rosse da mantenere perché è tutto racchiuso lì. Ma cosa è successo ieri sera? Quale Regione ha giocato? E c’è stata una vittoria o il ‘dottore’ dall’altra parte del telefono è stato ‘crudele’ tra cambi e offerte poco vantaggiose? Ecco cosa è successo nella puntata di giovedì 25 maggio 2023.

Quale Regione ha giocato stasera ad Affari tuoi

La fortuna è uno degli ingredienti principali di Affari tuoi, il programma di Amadeus che ogni giorno, dal lunedì alla domenica, tiene compagnia al pubblico. Ma i concorrenti dovranno avere anche una buona intuizione, prima di lasciarsi totalmente nelle mani del destino, che per loro ha scelto i pacchi. E, quindi, la cifra da portare a casa. Quale Regione ha avuto la possibilità di giocare nella puntata di giovedì 25maggio? E la partita è stata fortunata fino alla fine?

La regione che ha giocato questa sera è il Trentino Alto Adige. A giocare è Igor, arrivato da Trento, accompagnato da sua moglie Lisa. Igor ha il pacco numero 12.

Quanto ha vinto dopo la puntata di ieri sera, il montepremi finale nascosto nel pacco di giovedì 25 maggio 2023

Nella scorsa puntata, quella di mercoledì 24 maggio, a giocare è stata Lorena, rappresentante del Friuli Venezia Giulia. La donna ha giocato con il pacco numero 17, poi dopo una serie di chiamate fortunate il dottore le ha proposto inizialmente 30.000 euro, poi 40.000. Che lei ha rifiutato. In realtà, Lorena è andata avanti, senza mai fermarsi: ha rifiutato cambi, offerte vantaggiose. Lei voleva giocare. E ha fatto bene. Lorena è andata avanti, senza sosta e ha rifiutato anche l’offerta di 40.000 euro. Poi, alla fine ha deciso di accettare 50.000 euro. E ha fatto bene perché nel suo pacco, il 17, si nascondevano 200 euro. Insomma, una partita più che fortunata!

Sarà così anche stasera?

La partita di Igor

Igor, consigliato anche dalla moglie Lisa, ha scelto di prendere il pacco numero 18, della Valle D’Aosta. “Perché è legato al giorno in cui mi sono sposato”, ha spiegato. La partita si è snodata tra colpi di scena e, alla fine, la coppia si è ritrovata proprio con i due pacchi 12 e 18. La tensione in studio è salita al massimo. Ormai Igor e Lisa hanno accettato 35 mila euro per non andare fino in fondo. Le cifre in palio erano zero euro euro e duecento mila euro.

Il destino aveva dato loro il 12. Ma loro lo hanno rifiutato, spiegandolo. E sono andati verso verso il 18, perché aveva un altro significato, anche questo argomentato. E alla fine Amadeus ha aperto il pacco. E all’interno c’erano proprio i 200 mila euro in palio, che purtroppo Lisa e Igor non hanno vinto, avendo accettato i 35 mila euro sicuri.