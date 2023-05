Affari Tuoi, quale Regione ha giocato stasera: ecco quanto ha vinto venerdì 19 maggio 2023

Dopo la pausa per via della partita di calcio di Europa League tra Bayer Leverkusen e la Roma di Mourinho, stasera subito dopo il TG1 e il programma di Bruno Vespa Cinque Minuti andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Affari tuoi, il gioco di Amadeus che, ormai da settimane, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma quale Regione ha giocato? E c’è stata una vittoria o il ‘dottore’ dall’altra parte del telefono è stato ‘crudele’ tra cambi e offerte poco vantaggiose? Ecco cosa è successo nella puntata di venerdì 19 maggio.

Quale Regione ha giocato stasera ad Affari tuoi

La fortuna è uno degli ingredienti principali di Affari tuoi, il programma di Amadeus che ogni giorno, dal lunedì alla domenica, tiene compagnia al pubblico. Ma i concorrenti dovranno avere anche una buona intuizione, prima di lasciarsi totalmente nelle mani del destino, che per loro ha scelto i pacchi. E, quindi, la cifra da portare a casa. Quale Regione ha avuto la possibilità di giocare nella puntata di venerdì 19 maggio?

Oggi ha giocato il Veneto, rappresentato da Laura, che è arrivata da Bassano del Grappa. Laura è stata accompagnata, “nascosta” tra il pubblico, dalla mamma, che per tutta la partita ha fatto il tifo per lei.

Quanto ha vinto dopo la puntata, il montepremi finale nascosto nel pacco

Nella scorsa puntata a giocare è stata la Calabria: protagonisti due gemelli di Rende, in provincia di Cosenza. I due hanno giocato una partita un po’ sofferta: il cambio iniziale, poi le offerte niente male del dottore. Alla fine i due erano rimasti con un pacco blu da 50 euro e un rosso, niente male da 50.000 euro. I ragazzi hanno deciso di cambiare il pacco, di assecondare l’ultima chance, ma hanno sbagliato: nel loro pacco, il numero 1, si nascondeva la cifra rossa. Nel 7, in quello che hanno scelto, solo 50 euro. Un rientro amaro, quindi, per i protagonisti. Avranno avuto la stessa fortuna anche i giocatori di venerdì 19 novembre? La Regione è stata fortunata? E quanto ha portato a casa?

Laura, la concorrente del Veneto, al termine della puntata aveva un montepremi di 50.000 mila euro. Abbracciata alla mamma, ha puntato sull’Abruzzo, facendosi guidare dalla prima lettera dell’alfabeto, come suggerito proprio dalla mamma. Ma la conclusione è stata uguale a quella che era stata tutta la partita: sfortunata. La regione fortunata di questa sera era infatti la Campania.