Affari Tuoi da domenica 16 aprile 2023 in tv: come funziona e cosa si vince

Ci siamo, tutto pronto per una nuova, frizzante ed emozionante edizione di Affari Tuoi! Oggi, domenica 16 aprile, Amadeus è pronto ad allietare la serata dei propri telespettatori attraverso il celebre gioco dei pacchi in onda su Rai 1 a partire dalle 20.35. Dopo alcuni spin off, il game show torna dunque nella sua solita fascia oraria, quella nella quale ha debuttato e che lo ha reso celebre.

Affari tuoi 2023: quando inizia e cosa cambia, tutte le novità

Le novità della nuova edizione di Affari Tuoi

Tutto pronto per l’appuntamento con il gioco dei pacchi che, questa sera su Rai 1, torna ad emozionare i telespettatori regalando loro tante emozioni. Se il programma è conosciuto, non mancheranno le novità, per un’edizione rinnovata ed al passo con i tempi. Iniziamo col dire che i colori dei pacchi saranno più intensi, di un blu elettrico mentre il telefono con tanto di cornetto con il quale il Dottore faceva le offerte ai “pacchisti” sarà sostituito da un più moderno smartphone. Venti, come di consueto, i rappresentanti delle regioni ma solamente uno sarà il protagonista della puntata, quello tenterà di portarsi a casa il montepremi che, nel caso più fortunato, ammonterà alla bellezza di 300mila euro. Colui che sarà estratto potrà, dunque, iniziare questa nuova avventura chiamando al suo fianco – come supporto – un familiare o una persona amica.

Un nuovo gioco

Tra le novità che caratterizzeranno la nuova edizione di Affari Tuoi anche un nuovo, entusiasmante gioco: “La regione fortunata” che potrà essere utilizzato dal concorrente quando in gara resteranno solamente due pacchi e qualora non sia soddisfatto dell’evoluzione della propria partita. Se deciderà di usare questo gioco, di fronte a sé avrà la cartina illuminata dell’Italia ma solo una regione conterrà l’ambito premio di 100 mila euro. Se indovinerà al primo tentativo il concorrente si porterà a casa il premio, viceversa avrà a disposizione un altro tentativo ma con montepremi e numero di regioni dimezzato, quindi 50 mila euro e 10 regioni in totale tra le quali scegliere sfidando la sorte!