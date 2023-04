Affari tuoi 2023: quando inizia e cosa cambia, tutte le novità

Andrà in onda a partire dal prossimo 16 aprile la nuova, imperdibile edizione di Affari tuoi! Dopo gli spin-off delle ultime stagioni, Viva gli Sposi! con Carlo Conti e Formato Famiglia con Amadeus, il mai dimenticato e tanto amato gioco dei pacchi torna alle origini, pronto a fare compagnia ai telespettatori tutte le sere. Al timone troveremo ancora una volta la maestria, la bravura di Amadeus e le novità non mancheranno!

Affari tuoi 2023: come partecipare e quando inizia, tutto sui casting

Affari tuoi torna sul piccolo schermo, le novità

Nella nuova edizione di affari tuoi che sta per fare capolino sul piccolo schermo, come anticipato, non mancheranno le novità, a partire da quelle simboliche. Via l’iconico pacco color celeste con tanto di cornetta dalla quale arrivavano le chiamate da parte del “Dottore” per le offerte che, di volta in volta, venivano fatte ai concorrenti. Il colore del pacco sarà più intenso, di un blu elettrico e la suddetta cornetta verrà sostituita con uno smartphone maggiormente al passo con i tempi. Complessivamente i pacchi saranno venti, ognuno dei quali assegnato ad un rappresentante delle regioni italiane mentre la cifra massima che sarà contenuta all’interno di uno di loro sarà pari a 300.000 euro. Ogni sera, verrà estratto uno dei venti “pacchisti”, che sarà il concorrente della puntata e che avrà la possibilità di avere al suo fianco una persona cara.

Il gioco de “La regione fortunata”

Tante le novità in arrivo nella rinnovata ed attesa edizione di Affari tuoi! Tra di esse, come ha anticipato anche Sorrisi e Canzoni ci sarà anche il nuovo gioco La Regione Fortunata che fornirà ai concorrenti una possibilità in più di vittoria. Qualora il pacchista, nel momento finale della partita, non si ritenesse soddisfatto del gioco potrà decidere di usufruire del gioco. A questo punto avrà di fronte a sé la cartina della Penisola con le 20 regioni illuminate ma soltanto una conterrà 100.000 euro. Se il concorrente indovinerà al primo tentativo si porterà a casa il premio, altrimenti potrò riprovarci ma con un numero di regioni e un montepremi dimezzato, dunque, 10 regioni tra cui scegliere per 50.000 euro.