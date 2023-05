Affari Tuoi, quale Regione ha giocato stasera? Montepremi e quanto ha vinto martedì 30 maggio 2023

Maggio sta per concludersi, ma questo non significa nulla per gli appassionati telespettatori di Affari Tuoi, il gioco di Rai 1 a ‘colpi’ di pacchi da aprire e che da tempo, ormai, è seguitissimo e amato. Dopo il TG1 e dopo il programma ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa, l’appuntamento su Rai 1, infatti, è solo uno. Ed è quello, come sanno bene i fan, con Affari tuoi di Amadeus, dove tutto ruota attorno alla fortuna e al destino. Protagonista una ‘Regione’ che viene scelta ‘a caso’ e tutto ruota attorno ai pacchi e a quelle cifre blu, da eliminare. E quelle rosse da mantenere perché è tutto racchiuso lì. Ma cosa è successo ieri sera? Quale Regione ha giocato? E c’è stata una vittoria o il ‘dottore’ dall’altra parte del telefono è stato ‘crudele’ tra cambi e offerte poco vantaggiose? Ecco cosa è successo nella puntata di martedì 30 maggio 2023.

Quale Regione ha giocato stasera ad Affari tuoi

La fortuna è uno degli ingredienti principali di Affari tuoi, il programma di Amadeus che ogni giorno, dal lunedì alla domenica, tiene compagnia al pubblico. Ma i concorrenti dovranno avere anche una buona intuizione, prima di lasciarsi totalmente nelle mani del destino, che per loro ha scelto i pacchi. E, quindi, la cifra da portare a casa. Quale Regione ha avuto la possibilità di giocare nella puntata di giovedì 25maggio? E la partita è stata fortunata fino alla fine? Il concorrente, che ha condotto la partita, ha accettato un’offerta vantaggiosa?

A giocare Silvia, rappresentante della Calabria: con lei il marito Vincenzo. I due hanno giocato con il pacco numero 5 e hanno rifiutato diverse offerte vantaggiose.

Quanto ha vinto dopo la puntata di ieri sera, il montepremi finale nascosto nel pacco di martedì 30 maggio 2023

Nella scorsa puntata a giocare l’Abruzzo con Carlo e il pacco numero 20, che ha poi deciso di cambiare con il numero 5, quello dell’Emilia Romagna. E ha fatto bene, perché nel 20 c’erano solo 20 euro. Tra offerte vantaggiose e cambi rifiutati, il concorrente alla fine si è trovato con due pacchi: uno blu da 75 euro e uno rosso da 75.000 euro. Nel suo, fortunatamente, si nascondeva la cifra rossa. E la partita dell’Abruzzo è stata davvero fortunata? Sarà così anche stasera?

La partita della Calabria

Dopo un inizio fortunato, tra offerte anche vantaggiose rifiutate. la partita di Silvia alla fine è stata difficile. Dopo aver chiamato il pacco da 20.000 euro, la concorrente ha rifiutato 15.000 euro del dottore e il cambio. Poi, però, lei e suo marito hanno deciso di accettare 30.000 euro, sbagliando: nel loro pacco si nascondevano ben 300.000 euro!