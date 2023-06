Affari Tuoi stasera 7 giugno 2023 va in onda? Anticipazioni e data prossima puntata

Affari Tuoi, almeno per quest’anno, chiude i battenti. Ieri sera infatti, 6 giugno, è andata in onda l’ultima puntate del famoso quiz show condotto da Amadeus. Da stasera, il programma verrà sostituito da Techetechetè, che praticamente riprende i momenti storici e più iconici della televisione italiana targata RAI. Un Amadeus, che finito l’impegno con il quiz pre-serale, adesso potrà concentrare tutte le sue forze nell’organizzazione di Sanremo 2024, peraltro l’ultimo che ha confermato di voler condurre.

Si è chiuso Affari Tuoi

Il bilancio del ritorno di “Affari Tuoi” su Rai 1, in termini di ascolti è stato considerato ottimo. Il programma, a questo punto, potrebbe vedere una riconferma anche per il 2024, tornando nel pre-serale a partire dal mese di marzo. Come detto, in due mesi il programma si è dimostrato un grande successo per la RAI, con Amadeus che ha fatto da perno per gli ampi ascolti. Tutto ciò, poi, nonostante la concorrenza dei programmi di Mediaset nella stessa fascia oraria, soprattutto su Rete 4 e Canale 5.

I dati sugli ascolti del quiz show

Secondo i dati pubblicati dalla RAI, Amadeus avrebbe fatto un miracolo televisivo su Rai 1. Infatti, “Affari tuoi” si sarebbe attestato con uno share vicino al 23% per tutta la stagione, reggendo la concorrenza di storici programmi come “Striscia la Notizia” nella stessa fascia oraria e poi il talk politico di “Stasera Italia”. Non era semplice portare un simile risultato, specie dopo anni che la RAI andava in sofferenza della fascia delle prime ore del Prime Time. Un cambio di rotta che però fa ben sperare, soprattutto in vista del palinsesto autunnale dell’emittente televisiva.

Spettatori da record

I numeri sugli spettatori sono altissimi, con stime che vanno dai 4 ai 5 milioni di utenti ogni sera. Un record segnato il 29 maggio, quando il programma è stato seguito da 5 milioni e 121 mila spettatori, con lo share televisivo schizzato al 27%.