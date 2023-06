Sigfrido Ranucci con Report prende il posto di Fabio Fazio? Ultime news sulla domenica di Rai 3

Un nuovo rumors in Rai, vorrebbe Sigfrido Ranucci prendere il posto di Fabio Fazio sul palinsesto, ormai prossimo, di Rai 3. Il conduttore romano rimarrà ancorato alla conduzione di “Report”, salvato dalle ultime epurazioni messe in atto dall’AD Roberto Sergio in viale Mazzini. Il giornalista, infatti, con il suo programma andrà a riempire lo spazio lasciato vuoto da “Che tempo che fa”.

Sigfrido Ranucci riempie il vuoto lasciato da Fabio Fazio?

È vero, i programmi parlano di tematiche completamente differenti: da una parte un format d’inchiesta giornalistica, dall’altra uno dei talk più seguiti nella storia della RAI. Eppure, all’interno di viale Mazzini provano a inventarsi una soluzione per rimpiazzare Fabio Fazio, valutando anche uno spostamento dei programmi di vertice. Con una mossa simile, “Report” saluterebbe il lunedì sera di Rai Tre, per essere spostato invece la domenica in prime time sulla stessa rete.

Le soluzioni RAI per riempire il prime time della domenica di Rai 3

A differenza di molti giornalisti, la RAI è convinta di mantenere una buona dose di ascolti su Rai 3 la domenica sera nonostante l’assenza di Fazio. Infatti, risulta improbabile che gli almeno 1/2 milioni di telespettatori di “Che tempo che fa”, emigrino in massa verso Discovery per seguire il nuovo programma del conduttore di Savona. Fabio Fazio si porterà dietro una parte, ma non sicuramente la totalità di quegli ascoltatori che la sera lo seguivano tra Rai 1 e Rai 3 con le proprie puntate.

Ranucci non commenta l’ipotetica decisione della RAI

Resta un nodo dentro viale Mazzini: l’idea di spostare “Report” la domenica non lo convince. Come ha detto a mezza bocca il giornalista su TvBlog.it, “simili spostamenti devono essere attentamente valutati”. Insomma, non è detto che “Report” nel fine settimana renda come invece tende a fare il lunedì, in una strategia che dall’8 ottobre potrebbe danneggiare lo storico programma.