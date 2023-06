Caterina Balivo al posto di Serena Bortone su Rai 1? Ultime news su ‘Oggi è un altro giorno’

Da tempo si parla di chi prenderà il posto di Serena Bortone o, comunque, a chi toccherà quella fascia oraria su Rai 1 nella prossima stagione televisiva. È ormai ufficiale che Oggi è un altro giorno non andrà più in onda ed è iniziato il toto-nomi sui possibili candidati chiamati a sostituire la Bortone.

Chi sono i volti noti più papabili?

Una scelta difficile che ha fatto emergere i nomi di personaggi famosi come: Roberta Capua, Rossella Brescia, Elena Santarelli, Milo infante e così via. Ma, di recente, i rumors sul possibile ritorno di Caterina Balivo si stanno facendo insistenti. In fondo negli ultimi decenni è stata proprio lei ad accompagnare il pomeriggio degli italiani tra le 14 e le 16 con ‘Festa italiana’ e ‘Vieni con me’.

Sarà Caterina Balivo a tornare a fare compagnia ai telespettatori nel pomeriggio di Rai1

Ma la Balivo, al momento, rappresenta solo una delle possibilità, perché sono anche altre le possibilità di scelta. Tra queste c’è anche Nunzia De Girolamo che a breve partirà a fianco a Gianluca Semprini con la stagione estiva de La vita in diretta. A questo punto manca poco perché la Rai renda noto il nome del prossimo conduttore che occuperà la fascia oraria finora dedicata alla Bortone. La domanda è: toccherà a Roberta Capua? Tornerà Caterina Balivo oppure sarà la volta di Nunzia De Girolamo?

La Balivo quest’anno è stata impegnata su La7 con Lingo

In tanti hanno sentito l’assenza della Balivo in questi anni in cui la conduttrice è impegnata su La7 con la conduzione di Lingo. Un impegno che l’ha tenuta lontana dalla partecipazione a Il Cantante mascherato, dove avrebbe dovuto partecipare come giurato nell’edizione di quest’anno. Chissà se toccherà proprio a lei tornare su Rai 1? Bisogna aspettare le decisioni dei dirigenti del primo canale televisivo dell’azienda pubblica italiana.