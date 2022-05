Guido Maria Brera: chi è, età, carriera, libri, vita privata, moglie, Instagram

Tutto pronto per un nuovo, incredibile appuntamento con Domenica In! Niente ferma la vitalità di Mara Venier che anche quest’oggi, a partire dalle 14 su Rai 1, è pronta ad intrattenere i suoi amati telespettatori.

Come di consueto, anche in questa domenica di oggi saranno davvero numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto di Mara Venier! Ognuno di loro sarà pronto a raccontare un po’ di sé stesso, a svelare delle curiosità o ancora degli aneddoti che lo hanno visto protagonista.

Tra i numerosi volti noti dello spettacolo ci sarà anche lui, Guido Maria Brera, conosciamolo meglio!

Guido Maria Brera: biografia e carriera

Guido Maria Brera è nato a Roma, nel quartiere di San Saba, il 27 agosto del 1969 da mamma casalinga e papà funzionario di banca. Laureato all’università di Roma la Sapienza, con il relatore Nazareno Ferri, Guido Maria si è poi trasferito a Milano nel 1994 ed infine a Londra.

Sempre nel 1994 ha iniziato il suo percorso professionale nel gruppo Fineco e successivamente è stato responsabile del proprietary trading di Giubergia Warburg.

Grande studioso ed estimatore delle teorie economiche di Federico Caffè, nel 1999 diviene co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos.

Nella vita di tutti i giorni, Guido Maria, lavora come finanziere e scrittore ed è un imprenditore di successo. Nel 2014 ha pubblicato il libro ‘I Diavoli’, un romanzo in parte autobiografico, dove ha raccontato la finanza di oggi.

Vita privata

Sentimentalmente parlando, Guido Maria Brera è divorziato. L’uomo ha però due figli nati da un precedente matrimonio e dopo quella rottura per un breve periodo ha frequentato Serena Autieri.

Ma è in Caterina Balivo che ha ritrovato l’amore: i due si sono sposati nel 2014 a Capri e dalla loro unione sono nati due figli, Guido Alberto e Cora, venuta alla lue nel 2017. Guido Maria si divide tra Londra, Milano e Roma, città quest’ultima dove vive la sua famiglia.

Libri

Personalità eclettica, Guido Maria è anche uno scrittore. Si può davvero dire che sia un uomo dai mille interessi e tra i vari libri che ha scritto si ricordano:

I diavoli (Milano Rizzoli 2014)

Tutto è in frantumi e danza (Milano, La Nave di Teseo 2017)

La fine del tempo (Milano, La Nave di Teseo 2020)

Dimmi cosa vedi tu da lì. Un romanzo keynesiano (Milano, Solferino, 2022)

Social

Guido Maria Brera è una persona riservata. Non possiede un profilo Instagram, ma niente paura! Chiunque volesse avere informazioni sulle ultime sue uscite libraie e non, solo può visitare la sua pagina Facebook.

Al suo interno, Guido Maria, condivide con i fans le ultime uscite in fatto di libri, nonché gli interventi presso le trasmissioni che lo chiamano in studio. Non ci resta che andare a dare un’occhiata!