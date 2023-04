Caterina Balivo, chi sono i figli: età, oggi, foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con “Da noi a Ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi arriveranno in studio moltissimi ospiti speciali, tra cui la conduttrice Caterina Balivo. Racconterà a cuore aperto dall’amore e della sua famiglia, soprattutto dei suoi due amati figli, sapete chi sono? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sui due piccoli!

La vita privata di Caterina Balivo

La vita privata di Caterina Balivo non è stata semplice tra numerosi flirt e fidanzamenti andati male. Ricordiamo che ha avuto una lunga storia d’amore con Nicola Maccanico, il figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Dopo poco, però, ha trovato il suo vero amore: Guido Maria Brera. Lui è uno scrittore e imprenditore di successo che le ha rubato il cuore. Come si sono conosciuti? Un giorno, quasi per caso, lui ha visto una foto della conduttrice sul settimanale “Oggi” e ha chiesto il numero a Lamberto Sposini. Il Don Giovanni le invia l’incipit di un romanzo e la invita a cena fuori. I due capiscono subito di avere personalità molto diverse: lei è solare e socievole, lui molto riservato. Balivo lo ha spesso soprannominato “Orso”.

Chi sono i figli?

Nonostante le avversità, tra loro scoppia l’amore. In un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Mi sono adeguata a molte cose. Dovevo fare i conti con i tempi di un uomo che aveva altri figli e quindi meno tempo per me, un’altra famiglia che doveva amalgamarsi con quella nuova”. Ebbene sì, perché il giovane aveva già un divorzio alle spalle e altri due figli. Tuttavia, tra loro è nato un amore passionale che li ha travolti. Nel 2012 la conduttrice ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, e il 16 agosto del 2017 è nata la secondogenita Cora. La coppia si è sposata il 30 agosto del 2014, con rito civile, a Capri, con il figlio di due anni.

La malattia cronica del primogenito

La bellezza e la gioia della famiglia è stata smorzata con una terribile notizia sul piccolo Guido Alberto. Sin dalla nascita deve fare i conti con una malattia cronica che gli ha intaccato i polmoni. Si tratta di un problema respiratorio cronico, che risulta affetto da una tosse da inquinamento. Per questa ragione, la famiglia cerca di passare molto tempo in montagna, all’aria aperta e pulita, senza smog.