Caterina Balivo: chi è, età, carriera, marito, figli, foto, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con “Da noi a Ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi arriveranno in studio moltissimi ospiti speciali, tra cui la conduttrice Caterina Balivo. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e della sua vita!

Chi è Caterina Balivo: età, carriera, programmi tv

Caterina Balivo è nata a Napoli il 21 febbraio del 1980, ma è cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta e oggi ha 43 anni. Nel 1999 ha partecipato al concorso Miss Italia e si è classificata terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Caterina ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di “Scommettiamo che…?”, trasmissione di punta di Rai 1, per la quale dal 2000 ha collaborato continuativamente partecipando come inviata a più show. Nel 2003 ha condotto il varietà Bollicine e ha ottenuto piccoli ruoli anche nel mondo del cinema, dei fotoromanzi e del teatro. Caterina Balivo ha raggiunto il successo con la conduzione di Festa Italia e altri show in prima serata: poi, dopo un periodo di assenza dalle scene per via della maternità, nel 2013 è ritornata in tv con Detto Fatto, la trasmissione del pomeriggio di Rai 2. Il 29 maggio del 2020, dopo ben 350 puntate, la conduttrice ha annunciato di abbandonare la trasmissione “Vieni da me” per dedicarsi ad altri progetti. Ritornata in tv recentemente, nelle vesti inedite di giurata della seconda edizione dello show Il cantante mascherato, ha fatto impazzire il pubblico.

Vita privata: figli, chi è il marito

Caterina Balivo ha avuto una lunga storia d’amore con Nicola Maccanico, il figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Nel 2012 la conduttrice ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto del 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto del 2017 è nata la secondogenita Cora.

Foto e Instagram

Caterina Balivo ad oggi conduce un programma molto seguito su La7: “Lingo“, che va in onda dal lunedì al sabato alle 18:50. Sembra essere molto felice di essere tornata sul piccolo schermo e mette grande passione in tutto ciò che fa. Ha un profilo Instagram su cui è molto seguita e condivide molti scatti della vita quotidiana e del lavoro. Con il suo profilo ufficiale @caterinabalivo vanta oltre 1,4 milione di seguaci.