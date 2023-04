Il Cantante Mascherato, chi è stato eliminato sabato 15 aprile 2023? Chi c’era sotto la maschera e chi sono i finalisti

Manca davvero poco alla finale de Il Cantante Mascherato, lo show ‘giallo’ del sabato sera che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Milly Carlucci, che può contare sul supporto e aiuto dei suoi cinque investigatori. Loro, insieme al pubblico da casa, hanno un solo compito: captare gli indizi dei personaggi che salgono sul palco in incognita e capire chi si nasconde sotto la maschera. Riusciranno nell’impresa i veterani Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e le new entry Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica? Cosa è successo nella semifinale di sabato 15 aprile 2023? Chi è stato eliminato e ha dovuto togliersi la maschera?

Chi è stato eliminato nella semifinale de Il Cantante Mascherato 2023

Dopo l’eliminazione di Mal, le maschere rimaste in gara si giocano il tutto per tutto per raggiungere la finale di sabato prossimo. E nella semifinale ci sono stati i duetti, ecco quali:

Il Criceto con Flavio Insinna e Francesco Facchinetti sulle note de ‘O surdato innamurato’

Il Cavaliere con Ivana Spagna nel pezzo Easy Lady

Lo Squalo con i Cugini di Campagna in Amica mia

Il Ciuchino con Mietta sulle note di Vattene Amore

Stella o Scoiattolo (in base a chi è andato avanti) con Anna Tatangelo sulle note di Essere una donna.

Chi di loro, a fine puntata, è stato smascherato?

La maschera eliminata alla fine della quinta puntata, la semifinale, è stata quella dello scoiattolo nero: sotto si nascondeva Valeria Marini. In finale, quindi:

Ciuchino

Critceto

Riccio

Cavaliere veneziano.

Sono allo spareggio Squalo e Stella.

Il cantante mascherato per una notte è…

Novità di quest’anno, un po’ come accadeva per Ballando con le Stelle, è la presenza de Il cantante mascherato per una notte, che deve salire sul palco sotto la maschera del Cuore. Maschera che nella prima puntata ha nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, i Ricchi e Poveri nella terza e Gigi D’Alessio nella quarta. E chi c’era nel corso della semifinale?

Sotto la maschera del Cuore si nascondevano Lino Banfi e sua figlia Rosanna.