Il Cantante Mascherato, anticipazioni semifinale 15 aprile 2023: maschere in gara, ospiti e duetti

Torna il Cantante mascherato, lo spettacolo musicale condotto e diretto da Milly Carlucci che da un mese tiene incollati gli occhi degli italiani allo schermo il sabato sera su Rai1. E proprio questo sabato sera sarà il momento della semifinale di questa edizione dello show prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, società facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Ma cosa accadrà quindi in questa quinta puntata?

Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: Il cantante mascherato, Serale Amici, Jurassic Park, dati Auditel e share

Il cantante mascherato, tornano i duetti: ecco chi si esibisce

Sabato sera durante la semifinale ci sarà un confronto tra Tullio Solenghi e Massimo Lopez, due dei tre componenti del celebre trio, insieme ad Anna Marchesini. Ma non solo, ci saranno anche sei duetti che vedranno le maschere in gara esibirsi con sei artisti. Tra i protagonisti dei duetti si esibiranno il Criceto con Flavio Insinna e Francesco Facchinetti ne “O’ surdato innammurato“.

Quando finisce Il Cantante Mascherato 2023? Data ultima puntata

Il Cavaliere canterà con Spagna nel pezzo disco-music “Easy lady”. Con lo Squali si esibiranno i Cugini di campagna in “Anima Mia” e poi il Ciuchino con Mietta in “Vattene amore” e per concludere Stella o Scoiattolo con Anna Tatangelo in “Essere una donna”. L’appuntamento con la semifinale de Il cantante mascherato è sabato sera 15 aprile 2023 con Milly Carlucci, in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma.