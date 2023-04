Il Cantante Mascherato 4, anticipazioni 8 aprile 2023: maschere in gara, concorrenti e ospiti

Dopo l’eliminazione della maschera dell’Ippopotamo con il cantante Mal che ha dovuto svelare a tutti la sua identità, torna l’appuntamento fisso e imperdibile del sabato sera di Rai 1 con Il Cantante Mascherato, l’avvincente gioco ‘giallo’ di detection condotto da Milly Carlucci. Le ricerche investigativi delle identità che si nascondono sotto le maschere, tra abiti e paillettes, continuano. Al fianco della padrona di casa, come sempre, cinque investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone che, insieme al pubblico a casa tramite il voto social, avranno il compito di valutare le esibizioni dei vip mascherati in gara.

Ascoltando le loro performance canore, cercheranno inoltre di cogliere ogni indizio utile allo smascheramento dell’identità nascosta e, come sempre, avranno la possibilità di fare domande ai cantanti mascherati, studiando così la loro pronuncia, le pause, la gestualità. Ad aiutarli il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “capo investigatore”, insieme alla sua aiutante Rossella Erra.

Chi sono gli ospiti della quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2023

Stando alle anticipazioni, riportate come sempre sul sito ufficiale della Rai, come ospiti della quarta puntata di sabato 8 aprile arriveranno in studio: Nathalie Guetta, Francesco Paolantoni, Nino Frassica e Tullio Solenghi. Guetta e Paolantoni saranno protagonisti di un confronto, in quanto maggiori indiziati come identità sotto la maschera del Criceto, mentre Frassica e Solenghi si confronteranno sulla loro eventuale presenza sotto la maschera del Ciuchino. Saranno loro i vip sotto quelle maschere? Chissà…

Le maschere in gara

Intanto, dopo l’eliminazione dell’Ippopotamo le maschere in gara sono:

Squalo,

Riccio,

Cavaliere Veneziano,

Ciuchino,

Porcellino,

Stella,

Criceto,

Scoiattolo nero.

Chi verrà eliminato?

Il Cantante mascherato per una notte è…

Ma non finisce qui. Nella puntata di sabato tornerà anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte” che, dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli nella prima puntata, Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, e i Ricchi e Poveri nella terza, questa settimana celerà un artista tra: Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nek, Umberto Tozzi e Renato Zero. Si potrà utilizzare, inoltre, il meccanismo della maschera d’oro, che permetterà agli investigatori di smascherare immediatamente qualcuno. E così sono possibili più eliminazioni.

Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, infatti, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato e deve togliere la maschera, svelando così la sua vera identità. Non ci resta che pazientare un po’ e seguire la prossima puntata. Tra indizi da captare e bella musica!