Mal, chi è il cantante: età, carriera, canzoni, Furia, oggi, origini, chi è la moglie Renata e figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il cantante Mal, naturalizzato italiano, che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore, con la moglie Renata. Ripercorrerà tutta la sua lunga carriera costellata di successi e ci farà divertire in studio con Maurizio Ferrini, alias La Signora Coriandoli.

Dagli esordi al successo in Italia di Mal

Mal è un cantante gallese, nato il 27 febbraio del 1944, e naturalizzato italiano. Proveniente da una famiglia modesta, ha svolto diversi lavori prima di muovere i primi passi nel mondo della musica. Ha iniziato la sua carriera di cantante nella madrepatria con il gruppo Spirits, poi durante un’esibizione a Londra ha incontrato due italiani che erano nel pubblico: Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta. E da lì Mal ha iniziato ad avere successo anche nel nostro Paese, con i primi spettacoli al Piper di Roma, locale di tendenza in quegli anni.

Le canzoni famose (e non solo)

Mal ha riscosso da subito un grande successo con i brani Bambolina, Tu sei bella come sei, con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1969 e Occhi neri occhi neri. Ma non solo musica. Mal, infatti, ha iniziato a lavorare anche come attore: nel 1970 sono uscite due pellicole importanti, Lacrime d’amore e Amore Formula 2 ed è stato protagonista anche di una serie di fotoromanzi.

Il successo con Furia

Quando si parla di Mal, però, non si può non far riferimento a Furia, la sigla dell’omonima serie di telefilm. Con questo brano, infatti, ha ottenuto enorme successo, prima del lungo declino. Recentemente, però, è ritornato sulle scene: ha pubblicato un nuovo singolo in formato digitale, poi ha pubblicato Grazie Piper accompagnato da un videoclip girato interamente nel locale storico di Roma.

Chi è la moglie Renata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Mal nel 1966 ha avuto una storia di un anno con l’attrice Linda Veras, mentre al 1969 risale la vicenda della sua relazione con l’attrice e fotomodella 19enne Patrizia Viotti, che sosteneva di aspettare un figlio da lui. Da lì è nata una battaglia legale, che si è poi conclusa con l’assoluzione dell’artista. Dopo alcuni flirt, tra cui uno con Dori Ghezzi, Mal ha avuto relazioni con l’attrice francese Pascale Petit, Dorit Henke e con Marina Marfoglia (con quest’ultima è stato fidanzato 13 anni).

Ma è nel 1989, durante uno spettacolo a Treviso, che ha conosciuto e si è innamorato di Renata, che all’epoca aveva 18 anni. E che oggi è sua moglie. Dopo avergli chiesto di cantare Furia, la ragazza era salita sul palco con lui, poi i due si sono rivisti e hanno iniziato a frequentarsi. I due vivono in una villa a pochi chilometri da Pordenone e dal loro amore sono nati due figli: Kevin Paul e Karen Art.