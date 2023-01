Mal, chi è la moglie Renata: età, lavoro, oggi, matrimonio e figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il cantante Mal, che sarà in studio per raccontarsi a cuore aperto. E lo farà parlando sì della sua carriera e dei suoi successi, ma anche dell’amore, quello che lui da anni, ormai, prova per la moglie Renata. In studio ci sarà anche lei per un’intervista di coppia.

La storia d’amore tra Mal (il cantante) e Renata Couling

Mal ha avuto molte storie d’amore e molte donne prima di conoscere la ‘sua’ Renata. Nel 1966 ha avuto una storia di un anno con l’attrice Linda Veras, mentre al 1969 risale la vicenda della sua relazione con l’attrice e fotomodella 19enne Patrizia Viotti, che sosteneva di aspettare un figlio da lui. Da lì è nata una battaglia legale, che si è poi conclusa con l’assoluzione dell’artista. Dopo alcuni flirt, tra cui uno con Dori Ghezzi, Mal ha avuto relazioni con l’attrice francese Pascale Petit, Dorit Henke e con Marina Marfoglia (con quest’ultima è stato fidanzato 13 anni).

Ma è nel 1989, durante uno spettacolo a Treviso, che ha conosciuto e si è innamorato di Renata Couling, che all’epoca aveva 18 anni. E che oggi è sua moglie. Dopo avergli chiesto di cantare Furia, la ragazza era salita sul palco con lui, poi i due si sono rivisti e hanno iniziato a frequentarsi. I due vivono in una villa a pochi chilometri da Pordenone e dal loro amore sono nati due figli: Kevin Paul e Karen Art.

Un colpo di fulmine

Dopo aver chiuso la relazione con Marina Marfoglia, durata ben 13 anni, Mal ha conosciuto Renata durante un concerto. Lei era una sua fan, poi è diventata sua moglie. È stato un colpo di fulmine e dal loro grande amore sono nati due figli, Kevin e Karen: entrambi suonano chitarra e pianoforte, ma forse non hanno nessuna intenzione di seguire le orme del papà, hanno insomma altri interessi.

“Mal è stato un papà poco presente per motivi logistici, era sempre via per lavoro. Quando c’è cerca di dare la qualità del tempo e non la quantità. Ci sono scontri generazionali” – aveva raccontato Renata nel corso di un’intervista. Di lei non abbiamo molte informazioni, sappiamo però che è al fianco di Mal da più di 30 anni. E che i due sono complici e innamorati come non mai, come se il tempo non fosse mai passato.