Il Cantante Mascherato 2023, chi è stato eliminato ieri? Chi si nascondeva sotto la maschera sabato 8 aprile

Continua ad appassionare e a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 il sabato sera Il Cantante Mascherato, lo show ‘giallo’ che vede alla conduzione Milly Carlucci, al timone del programma per la quarta volta consecutiva. Al suo fianco cinque investigatori d’eccezione: i veterani Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, e le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Loro, insieme al pubblico, hanno un solo compito: capire chi si nasconde sotto la maschera. Ma cosa è successo nella puntata di sabato 8 aprile? Chi è stato eliminato e ha dovuto svelare la propria identità?

Quale maschera è stata eliminata ieri sera a Il Cantante Mascherato

Dopo l’eliminazione della maschera dell’Ippopotamo con il cantante Mal che ha dovuto svelare a tutti la sua identità, cosa è successo sabato 8 aprile nell’avvincente gioco ‘giallo’ di detection condotto da Milly Carlucci. Le ricerche investigativi delle identità che si nascondono sotto le maschere, tra abiti e paillettes, continuano. E i cinque investigatori d’eccezione dovranno valutare le esibizioni dei vip mascherati in gara, ascoltare le loro performance, cercare di cogliere ogni indizio utile allo smascheramento dell’identità nascosta. Tra le maschere in gara:

Squalo,

Riccio,

Cavaliere Veneziano,

Ciuchino,

Porcellino,

Stella,

Criceto,

Scoiattolo nero.

Chi di loro è stato eliminato ieri sera? Sotto la maschera del Criceto si nascondono Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni? E sotto quella del criceto, in realtà, ci sono Nino Frassica e Tullio Solenghi?

Ad essere stato eliminato nella puntata dell’8 aprire de Il Cantante mascherato è stato ‘Porcellino‘. A nascondersi sotto la maschera è Maurizio Ferrini nelle vesti della Signora Coriandoli.

Chi si nascondeva sotto il Cantante mascherato per una notte

Nella puntata di sabato è tornata anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte” che, dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli nella prima puntata, Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, e i Ricchi e Poveri nella terza, questa settimana ha celato un artista tra: Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nek, Umberto Tozzi e Renato Zero. Chi si nascondeva sotto quella maschera? Sotto la maschera del Cantante Mascherato per una notte c’era Gigi D’Alessio