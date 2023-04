Quando finisce Il Cantante Mascherato 2023? Data ultima puntata

Tutto pronto o quasi per il gran finale de Il Cantante Mascherato, il game musicale targato Rai che ci porta a scoprire le identità misteriose celate dietro divertenti e pittoreschi camuffamenti. Anche questa edizione, c’è da dire, ha riscosso un notevole successo tra il pubblico: adesso però è tempo ormai di calarsi nell’atmosfera delle ultime puntate considerando che il programma è ormai prossimo alla sua conclusione. Scopriamo insieme dunque tutte le anticipazioni con questo articolo.

Quando va in onda l’ultima puntata del Cantante Mascherato 2023

In queste settimane il programma condotto da Milly Carlucci ci ha tenuto compagnia nelle prime serate di Rai 1 scontrandosi peraltro con un altro programma di punta della concorrenza, ovvero il serale di Amici. L’edizione di quest’anno ha preso il via a marzo, precisamente il 18 ed è stato il primo di sei appuntamenti complessivi. L’ultimo pertanto, e quindi il finale di questa edizione, andrà in onda sabato 22 aprile 2023.

Anticipazioni puntata sabato 8 aprile 2023

Da qui alla fine dunque ci attendono altri tre appuntamenti. Il primo di questi andrà in onda domani sera, vigilia di Pasqua: ma cosa vedremo in tv? Secondo le anticipazioni, riportate come sempre sul sito ufficiale della Rai, come ospiti della quarta puntata di sabato 8 aprile arriveranno in studio: Nathalie Guetta, Francesco Paolantoni, Nino Frassica e Tullio Solenghi. Guetta e Paolantoni saranno protagonisti di un confronto, in quanto maggiori indiziati come identità sotto la maschera del Criceto, mentre Frassica e Solenghi si confronteranno sulla loro eventuale presenza sotto la maschera del Ciuchino. Saranno loro i vip sotto quelle maschere? Per saperlo non ci resta che aspettare la messa in onda domani sera!

Quali sono le maschere ancora in gara

Chiudiamo con un utile riepilogo sulle maschere ancora in gara alla vigilia della puntata dell’8 aprile: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero.

Il Cantante Mascherato e gli ascolti flop, quando va in onda l’ultima puntata: chiude in anticipo? (ilcorrieredellacitta.com)