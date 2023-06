Aiello è fidanzato? Età e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con la dolce compagnia di Zia Mara. Il grande pubblico affezionato del talk show è pronto all’arrivederci per la consueta pausa estiva. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il cantate Aiello, che si racconterà a cuore aperto tra amore e vita privata. Tutti si chiedono se sia fidanzato oppure no, ecco tutto quello che sappiamo sui suoi amori.

La storia con Laura Torrisi

Il noto cantante Aiello è da sempre al centro del gossip per quanto riguarda la sua vita privata. L’anno scorso, la rivista Chi aveva diffuso un’informazione che si è poi rivelata falsa: sembrava che lui fosse fidanzato con Laura Torrisi. Chi è lei? Un’attrice italiana di 43 anni, ex moglie di Pieraccioni e di sei anni più grande rispetto ad Aiello. Secondo alcune fonti, pare che i due si siano conosciuti e dopo un periodo di amicizia, tra loro sia scoppiata la passione, ma nulla di più.

Aiello è fidanzato oppure no?

Al momento sembra che Aiello sia single. Durante una delle ultime interviste ha confessato di non esser pronto per una relazione ha dichiarato con grande sincerità: “Non sono fidanzato e in questo momento nemmeno innamorato”. Ha continuato facendo riferimento al suo essere del segno zodiacale del Leone: “Sono molto selvaggio: un po’ per il mio segno zodiacale, un po’ per le mie esperienze di vita. Non sono assolutamente precisino, tranne in una cosa: l’amore. Lì tendo a essere molto presente e a tenere tutto sotto controllo”.

La riservatezza del cantante

Sulla sua vita privata del cantante non si sa molto perché è una persona molto riservata che non ama far parlare di sé. Tuttavia, i gossip su di lui non sono mancati e qualche tempo fa è girata un’altra voce secondo la quale lui sarebbe stato fidanzato felicemente con la cantante Alessandra Amoroso, voce, anche questa, smentita. Il giovane ha dichiarato di star affrontando anche un periodo molto delicato, di dover lavorare su di sé e sulle sue paure: ha così iniziato un percorso di psicoterapia e ha invitato tutti e tutte le sue fan a prendersi cura della loro salute mentale.