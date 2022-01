Al Bano: chi è, età, carriera, canzoni, nonno, figli, Instagram, vita privata, moglie, gli amori

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Al Bano, ma conosciamolo meglio!

Al Bano: chi è, anni, carriera, canzoni

Al Bano, pseudonimo di Albano Carrisi, è nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943. Figlio dei contadini Carmelo e Jolanda, Al Bano ha iniziato a suonare la chitarra e a cantare canzoni della sua terra d’origine fin da piccolo.

A 17 anni si è trasferito a Milano dove ha lavorato in un ristorante e dove ha avuto modo di farsi conoscere dal produttore Pino Massara. Ha inciso così il suo primo disco e ha debuttato anche in televisione, da giovanissimo. Nel 1967 ha ottenuto il suo primo successo con la canzone Nel Sole. Da lì un successo dopo l’altro, un artista amato in Italia e non solo.

Al Bano: moglie, figli, matrimonio, nonno per la terza volta

Al Bano il 26 luglio del 1970 ha sposato Romina Power, la figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. La coppia ha avuto 4 figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr Jolanda. La primogenita Ylenia è scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 in circostanze ancora misteriose mentre si trovava a New Orleans.

Nel 1999 Al Bano si è separato legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina. La sentenza definitiva di divorzio è arrivata nel 2012.

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei duemila Al Bano ha conosciuto Loredana Lecciso. I due hanno iniziato una convivenza nel 2001 e hanno messo al mondo due figli: Jasmine nata nel 2001 e Albano Jr nato nel 2002. Nel 2005 la loro relazione termina, per poi prendere, ma nel 2017 sembra essere giunta davvero al capolinea. Nel 2018 i due hanno annunciato la loro separazione.

Al Bano: curiosità, Instagram

Nel 2016 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria del piccolo comune calabrese di Motta Santa Lucia.

Nel 2016 è stato colpito da un infarto mentre si trovava sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale.

Nel 2017 Al Bano è stato ricoverato all’Ospedale di Lecce a causa di una lieve ischemia cerebrale.

Al Bano ha avviato una produzione privata di vini pugliesi prodotti dalla sua Azienda Vinicola Carrisi.

Al Bano nel 2001 è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Organizzazione per l’Alimentazione e Agricoltura delle Nazioni Unite.