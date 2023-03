Al Sancak: trama, quante puntate sono, di cosa parla la nuova fiction con Ugur Gunes di Terra Amara. Arrivano buone notizie per la serie televisiva turca, che tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) tiene compagnia ai telespettatori del pomeriggio di Canale 5. Infatti l’attore Ugur Gunes, sarà presto protagonista di una nuova serie televisiva. Secondo DiPiù TV, si tratterebbe di Al Sancak, che vedrebbe Gunes nel ruolo di un coraggioso capitano di fanteria.

Ugur Gunes in Al Sancak

Il titolo turco, nel riadattamento in lingua italiana, dovrebbe essere tradotto in “Bandiera Rossa”. La messa in onda della nuova serie televisiva è top secret, ma voci di corridoio vorrebbero che essa debuttasse su Mediaset intorno al periodo estivo. Infatti, dovrebbe coprire il finale stagionale del palinsesto di Canale 5, che già aveva dato ampio spazio alle serie televisive turche per il loro grandissimo successo in termini di ascolti.

Quindi per “Al Sancak” potremmo aspettare ancora pochi mesi, primo di veder la prima puntata. Chi ha scritto della serie televisiva, parla di un prodotto drammatico e di azione. In Turchia, la serie televisiva andrebbe già in onda dal 19 gennaio 2023. Trasmessa su TRT 1, avrebbe già incassato il grande seguito del pubblico turco. Tale successo, come peraltro accaduto anche in altre serie televisive turche, si ripeterà anche in Italia?

La trama di Al Sancak

La storia dovrebbe ruotare intorno al mondo militare. Come protagonista è stato scelto il volto di Ugur Gunes, già conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Yilmaz e Gulsim Ali. Nella serie televisiva, Gunes interpreterà Ali Banazli, un capitano di fanteria che riunirà la propria squadra su un’isola deserta per un missione. Dietro la missione, sentendo i rumors, ci sarebbe un traffico di armi e soprattutto l’azione di terroristi, che cercherebbero di sovvertire gli equilibri dello stato turco, in una storia che si mostra già intrigante.