Ugur Gunes a Verissimo: chi è, età, carriera, Terra Amara, chi è la moglie, vita privata, foto e Instagram

Ugur Gunes a Verissimo. Torna l’atteso appuntamento del fine settimana con il salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. E tra gli ospiti ci sarà proprio lui, l’amatissimo attore della serie tv Terra Amara. Sarà dunque l’occasione per saperne di più sia sulla sua vita professionale che su quella privata: Ugur Gunes è infatti fidanzato? O è sposato? Cerchiamo di dare risposta a queste (ed altre) domande nelle prossime righe: ecco quanto sappiamo su di lui!

La biografia di Ugur Gunes l’attore di Terra Amara

L’attore è nato ad Ankara il 10 novembre del 1987. E’ noto per aver interpretato il ruolo di Yilmaz Akkaya nella serie tv Terra Amara. Dopo essersi laureato in lingue, storia e geografia all’Università della sua città si è dedicato alla sua più grande passione: la recitazione. Il suo primo ruolo come attore lo ha ottenuto nel 2011 e poi non si è più fermato.

La carriera, i film, le serie tv

Tra il 2015 e il 2016 lo troviamo ad esempio nel ruolo di Tuğtekin nella serie Diriliş Ertuğrul e nel cast della miniserie Seddülbahir 32 Saat, interpretando Hüseyin. L’anno successivo, nel 2017, ha avuto il ruolo di Kaymakam Fatih nella serie İsimsizler. Sul grande schermo è apparso ad oggi in cinque pellicole, l’ultima (Dumlupinar: Vatan Sagolsun) nel 2023.

Terra amara

Ma come detto l’attore deve il suo successo alla serie Terra Amara dove, dal 2018 al 2021, è stato scelto per interpretare il ruolo di Yılmaz Akkaya e dove ha recitato insieme ad attori come Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Kerem Alışık, Bülent Polat, Selin Genç e Melike İpek Yalova. In Italia Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) va in onda su Canale 5 dal 4 luglio 2022 in day-time.

La vita privata, chi è la moglie

Se sulla vita professionale dell’attore come visto disponiamo di diverse informazioni ma sulla sua sfera sentimentale non si sa molto. Anche se ha dichiarato recentemente di essere single stando agli ultimi gossip Ugur Gunes sarebbe in realtà fidanzato. La sua presunta “fiamma” e partner sarebbe una cantante turca di nome Reyhan Cansu. Altre voci di corridoio parlano di un flirt con l’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara ma anche in questo caso non ci sono notizie ufficiali in merito.

Curiosità

Ha 34 anni

E’ del segno dello scorpione

Non ha tatuaggi visibili

La grafia corretta del suo nome Uğur Güneş

Instagram Ugur Gunes

L’attore ha un profilo Instagram molto seguito che ad oggi vanta oltre 600.000 followers. Lo potete trovare qui.