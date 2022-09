Perché Terra Amara oggi non va in onda su Canale 5? In diretta la funzione per Elisabetta II

Cambio di programma e palinsesto televisivo ‘stravolto’ su Canale 5. Oggi pomeriggio la soap opera Terra Amara non andrà in onda e gli appassionati telespettatori dovranno fare a meno della serie tv amatissima. Il motivo? Mediaset, come ha fatto sapere Davide Maggio, dedicherà uno speciale del TG5 alla regina Elisabetta. Che andrà in onda proprio a partire dalle 15.15.

Lo speciale del TG5 sulla Regina Elisabetta

Il TG5, che vedrà al ‘timone’ Cesara Buonamici oggi pomeriggio seguirà in diretta la funzione religiosa, interamente dedicata alla Regina Elisabetta, che si svolgerà a Edimburgo, nella cattedrale di St.Giles. In studio con la giornalista ci saranno tanti ospiti per commentare la tappa di questo ultimo viaggio della Regina, che è morta giovedì scorso nella sua residenza a Balmoral, in Scozia.

Da Londra ci sarà l’inviato Dario Maltese e non mancherà il commento del giornalista Antonio Caprarica.

L’ultima ‘tappa’ della Regina prima di ritornare a Londra

Proprio a Edimburgo la Regina, in una bara di quercia, aspetterà l’ultimo aereo. Che la riporterà a Londra, dove verrà allestita la camera ardente che sarà aperta per quattro giorni. Poi il feretro arriverà a Westminster, nella Cattedrale, per i funerali di Stato che sono previsti lunedì 19 settembre.

Quando ritornerà in onda Terra Amara

Terra Amara, invece, ritornerà in onda domani, sempre su Canale 5 e al solito orario. Oggi dopo lo speciale del TG5 la linea passerà direttamente a Barbara D’Urso e a Pomeriggio Cinque.