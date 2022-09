Antonio Caprarica: chi è, età, carriera, Regina Elisabetta, libri, oggi, figli e moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, in questa puntata speciale all’indomani della morte della Regina Elisabetta, il giornalista, scrittore e saggista Antonio Caprarica.

Dagli studi al debutto di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica, volto noto della televisione, è nato a Lecce il 30 gennaio del 1951. Ha frequentato il liceo classico, poi si è laureato in filosofia a Roma con una tesi dedicata alla relazione tra etica ed economica in Adam Smith. Ha esordito nel mondo del giornalismo come redattore del settimanale Mondo Nuovo, poi si è occupato di Politica su l’Unità. Nel 1989, invece, ha lasciato la carta stampata per dedicarsi al piccolo schermo. Entrato in Rai, si è occupato di politica estera, poi è stato corrispondente nei paesi mediorientali, ma anche in Afghanistan e a Baghdad.

Il lavoro a Londra

Nel 1993 è stato trasferito a capo dell’ufficio di corrispondenza Rai di Mosca, mentre nel 1997 si è spostato a Londra, occupando lo stesso incarico. Dopo 9 anni nel Regno Unito, nel marzo del 2006, ha lasciato il posto per trasferirsi a Parigi. Una volta in Italia, invece, è stato nominato direttore del Giornale Radio Rai e Rai Radio Uno.

I libri sulla Regina Elisabetta

Tra i suoi libri di successo anche molti dedicati alla famiglia reale inglese e alla Regina Elisabetta. Ecco quali sono:

L’ultima estate di Diana

Londra infinita. Storie e segreti di una capitale leggendaria

Royal baby. Vita magnifiche e viziate degli eredi al trono

Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti

William & Harry. Da inseparabili a nemici.

Chi è la moglie, vita privata

Antonio Caprarica è sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova, incontrata a Mosca durante una serata all’ambasciata italiana. Non sappiamo, però, se dal loro amore sono nati dei figli.