Dai tetti di Roma l’omaggio alla Regina Elisabetta: Jacopo incanta Piazza Navona e l’Inghilterra con la sua musica (VIDEO)

È salito lì, nella stessa terrazza di Roma dove, due anni e mezzo fa, nel pieno del lockdown, aveva suonato davanti a una città deserta. E adesso, ancora una volta, ha preso la chitarra. Ma stavolta uno strumento diverso.

La chitarra, infatti, non era la sua solita, ma una con la bandiera inglese dipinta nel corpo. Lui, Jacopo Mastrangelo, giovanissimo musicista romano, era diventato famoso proprio in occasione del lockdown, quando suonò una struggente e bellissima melodia dedicata alla Capitale e all’Italia, diventata immediatamente virale.

La dedica alla Regina Elisabetta

E se, per il suo primo video, piazza Navona, su cui la terrazza dove Jacopo si è esibito si affaccia, era deserta, ieri invece erano centinaia le persone presenti. E, al suono della chitarra, romani e turisti hanno immediatamente alzato gli occhi al cielo, per capire da dove arrivasse la melodia dedicata alla Regina Elisabetta.

Così ancora una volta si è ripetuta la magia della musica dal vivo tra i tetti di Roma. Di sotto la gente si è radunata, incantata. Un lungo applauso ha accompagnato la prestazione.

La reazione dall’Inghilterra

Il video della performance di Jacopo, stavolta dedicato alla Regina Elisabetta, caricato su Tok Tok, è stato molto apprezzato in Inghilterra. Sul social ha ricevuto oltre 25 mila “mi piace” e quasi 600 commenti e Simon, un Dj che lavora nel Regno Unito, gli ha scritto: “Grazie mille. Significa molto per noi qui nel Regno Unito che ti sei preso il tempo per ricordare sua Maestà”.

https://www.tiktok.com/@_nowhere.boy/video/7141808136222035206?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7102791245411747333