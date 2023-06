Alain Elkann, chi è il giornalista e scrittore: età, carriera, oggi, fidanzata, vita privata, dove vive, libro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Miriana Trevisan, anche Alain Elkann, il noto giornalista, scrittore e conduttore, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. E presenterà il suo ultimo libro “Adriana e le altre”, una serie di racconti.

Dagli esordi al debutto di Alain Elkann

Alain Elkann è nato a New York il 23 marzo del 1950 ed è un noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo, con cittadinanza statunitense. Scrittore e giornalista presso La Stampa di Torino, ha insegnato all’Università della Pennsylvania, come docente inviato ed è presidente del comitato scientifico della Fondazione Italia USA.

Alain Elkann è nato da padre francese e da madre italiana. Il papà, banchiere, industriale e rabbino, è stato presidente del concistoro ebraico di Parigi e a lungo ai vertici dell’amministrazione della Christian Dior Sa. La madre, invece, è nata in una famiglia di banchieri di Torino.

I successi come scrittore e giornalista

Alain Elkann è stato allievo di Alberto Moravia, poi di Indro Montanelli. Nel corso della sua brillante carriera ha scritto molti libri, romanzi, saggi, tra i quali spiccano due con la partecipazione di Elio Toaff e dell’arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. Un tema a lui caro è quello della fede ebraica. Ma non solo. Lui è anche giornalista televisione, ha condotto dal 1991 programmi di interviste su Telemontecarlo/LA7. Inoltre, ha collaborato con varie testate giornalistiche, fra cui La Stampa, Il Messaggero e dal 2004 al 2012 è stato presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Nel 2008, invece, è stato nominato consigliere per gli eventi culturali e per i rapporti con l’estero dal Ministro Sandro Bondi e dal 1992 è giornalista professionista.

Tra le sue opere ricordiamo (ma è difficile riassumere tutto in poche righe):

Il tuffo

Stella Oceanis

Piazza Carignano

Le due babe. Racconti

Montagne russe

Vita di Moravia

Delitto a Capri

Essere laico

L’intervista

Anita

474 risposte con Giuseppe Penone.

Chi è l’ex Margherita Agnelli, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Alain Elkann è stato sposato dal 1975 al 1981 con Margherita Agnelli, figlia dell’allora presidente della FIAT Gianni. Da questa unione sono nati tre figli: John, Lapo e Ginevra. Nel 2002 si è risposato con Rosy Greco, ma la storia d’amore è giunta al capolinea nel 2009,