Miriana Trevisan: chi è, età, carriera, ex marito, figlio, fidanzato, oggi, Non è la Rai, foto e Instagram

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista di Miriana Trevisan, volto noto della tv, ex protagonista di Non è la Rai di Buoncompagni e anche ex inquilina della casa del Grande Fratello vip che ha fatto parlare prima per la sua simpatia per Nicola Pisu poi per il suo flirt con Biagio D’Anelli. Ma Miriana oltre a essere una showgirl è anche un’attrice e una scrittrice. Andiamo a conoscerla più da vicino!

Chi è Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre del 1972 ed è una nota showgirl italiana. Ha esordito a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993, poi si è fatta conoscere al grande pubblico quando ha partecipato a programmi di successo e molto seguiti come Striscia la Notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna.

La carriera e i successi in tv

Miriana Trevisan, come anticipato, ha debuttato in tv nel 1991 con Non è la Rai, poi ha preso parte ad altre trasmissioni di successo ideate da Gianni Boncompagni. Nel 1991, per esempio, ha partecipato al preserale di Italia 1 Primadonna, poi è stata tra le protagoniste della trasmissione di Canale 5 Bulli e pupe, condotta da Paolo Bonolis. Dopo l’abbandono a Non è la Rai, ha affiancato Red Ronnie nel contenitore musicale di Rai 1, ha rivestito il ruolo di velina mora di Striscia la Notizia e ha condotto Paperissima Sprint insieme al Gabibbo. E ancora, nel 1995 ha affiancato Corrado ne la Corrida, ha lavorato con Gerry Scotti, Cesare Cadeo, Raimondo Vianello e nel 1997 è diventata la valletta di Mike Bongiorno nel gioco La ruota della fortuna.

L’esperienza al GF VIP

Dopo aver partecipato nel 2007 alla quinta edizione dell’Isola dei Famosi, dove è riuscita ad arrivare in finale, a settembre del 2021 la showgirl ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Dopo una prima eliminazione quasi a inizio percorso, la Trevisan è riuscita a ottenere il pass per ritornare a Cinecittà ed è stata una vera e propria protagonista di questa edizione del reality, la più lunga della storia. È riuscita ad arrivare a un passo dalla finale e si è sempre distinta per la sua schiettezza e sincerità. Ha stretto rapporti molto forti, pensava di aver trovato l’amore in Biagio D’Anelli, ma si è dovuta ricredere. E ora, una volta fuori dal gioco, ha occhi solo per il figlio.

Vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Miriana Trevisan il 14 giugno del 2003 è convolata a nozze con il cantante Pacifico Settembre, meglio conosciuto semplicemente come Pago. La coppia ha un figlio, Nicola, ma nel 2013 i due hanno deciso di proseguire su due strade diverse. Ora sembrano davvero migliori amici, si aiutano, si supportano e si consolano.

Chi è Pago

Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è nato in Sardegna, a Quartu Sant’Elena il 30 agosto 1971. Dopo varie esperienze con la band I New Rose, ha deciso di lasciare la sua terra d’origine, per poi stabilirsi a Milano. Nel 2005 ha ottenuto un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy: esce il suo primo singolo Parlo di te. Ha partecipato al Festivalbar 2005 e ha pubblicato svariati album. Nel settembre 2019 ha partecipato insieme alla sua compagna Serena Enardu alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @mirianatrevisan vanta oltre 300 mila followers. Ma com’è oggi Miriana Trevisan? Ecco alcune foto attuali postate sui social.