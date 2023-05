Alberto Angela torna in tv: ‘Prenderò in eredità Superquark’, ecco quando e come si chiamerà il programma

Alberto Angela ha deciso, per la felicità di milioni di fan in Italia. Il noto divulgatore storico figlio di Piero Angelo, raccoglierà l’eredità del proprio papà: infatti, a breve raccoglierà il format di Superquark, più cambiando qualcosa all’interno del noto programma di divulgazione scientifica. Il conduttore ne parla con estrema convinzione di questa scelta, ribadendo come “Prenderò in eredità Superquark, le nuove generazioni hanno ancora bisogno del lavoro fatto da mio padre”.

Alberto Angela raccoglie l’eredità di Superquark

L’annuncio del figlio di Angela è arrivato a “Che tempo che fa”, dove ha ufficializzato come Superquark andrà avanti. Lo farà con delle modifiche, nel nome e nel format più nelle corde di Alberto, ma la tradizione di suo rimarrà immutata in confronto al passato. Se nei mesi scorsi emergeva un rumors, dove lo stesso conduttore ammetteva di non voler proseguire l’impegno televisivo del padre in segno di rispetto verso di lui. Ma le esigenze cambiano i punti di vista, notando da solo come le nuove generazioni abbiano assoluto bisogno di divulgazione scientifica, proprio come faceva Piero Angela una volta alla settimana.

Le parole di Angela per portare avanti la missione del padre

Alberto Angela, nella trasmissione di Fazio, spiega il motivo della sua scelta: “Dopo la morte di mio padre pensavo tutto tranne che a questo travolto da un momento così complicato. Quando poi è arrivato il tempo di rifletterci inizialmente volevo rifiutare l’offerta della Rai di prendere in mano la conduzione di Superquark. Poi mi sono chiesto, è giusto che la traccia che mio padre ha lasciato, che tutta la fatica che ha fatto per arrivare a questo punto venga messa da parte e si fermi all’improvviso qui? È giusto che i bambini non abbiano un faro, un libro televisivo da aprire, un punto di riferimento per quello che vorrebbero diventare? E allo stesso modo gli adulti di oggi diventati ingegneri o scienziati grazie a mio padre?”.