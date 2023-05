Alberto Bertoli, chi è la moglie: vita privata del figlio di Pierangelo Bertoli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata in compagnia di Serena Bortone e tanti ospiti speciale nel salotto di Oggi è un altro giorno. In studio arriverà anche Alberto Bertoli, il noto cantautore figlio di Pierangelo Bertoli. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita e la sua musica. La sua musa è proprio la moglie Barbara, con cui si è appena sposato. Vorreste saperne di più? Ecco chi è lei e cosa sappiamo di loro!

La vita privata di Alberto Bertoli

Alberto Bertoli è una persona molto riservata sulla sua vita privata perché non ama condividere i dettagli con il grande pubblico. Preferisce cantare la sua musica e ricordare il padre scomparso Pierangelo Bertoli, grande musicista italiano. Sappiamo, però, che da 14 anni è fidanzato e innamorato di Barbara, la donna che da poco è diventata sua moglie. Ecco un dolce scatto che ha condiviso sul suo profilo Instagram:

Chi è la moglie Barbara, matrimonio

La moglie del cantautore si chiama Barbara Bellotti, di lei non si hanno molte informazioni perché è completamente estranea al mondo dello spettacolo. Sappiamo soltanto che ama viaggiare, questa è la sua passione più grande. Barbara e Alberto si sono uniti in matrimonio l’11 marzo presso il Comune di Sassuolo, circondati da amici e parenti. Sono una coppia inseparabile.

I figli della coppia, Instagram

La coppia ha dato alla luce anche due figli: Dario e Cesare, che hanno presenziato il matrimonio dei genitori con gran gioia. I due hanno circa 5 e 7 anni. Alberto ha dichiarato in più occasioni che è addolorato dal fatto che loro non potranno mai conoscere il nonno Pierangelo Bertoli. Per cercare di “avvicinarlo” un po’ a loro, Alberto Bertoli ha pubblicato un disco “Due voci” in cui ha elaborato un duetto immaginario con il padre. Sin da piccolo, infatti, è stato proprio lui a far nascere nel suo cuore l’amore incondizionato per la musica. Per questo, non gli sarà mai grato abbastanza, ha dichiarato. Anche sua moglie ha un profilo Instagram su cui condivide molti scatti dei suoi viaggi: