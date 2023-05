Alberto Camerini: chi è, età, carriera, oggi, canzoni, figli, moglie, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Laura Freddi e Scialpi, anche Alberto Camerini, il noto cantautore e chitarrista italiano nato a San Paolo. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore, senza tralasciare nessun aspetto della sua vita professionale. E sentimentale.

Dagli esordi al debutto di Alberto Camerini

E’ noto come l’arlecchino del rock italiano sia per le gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo nonché per una diretta citazione che ha fatto in uno dei brani di maggior successo (Rock ‘n Roll Robot). I suoi inizi sulla scena musicale fanno riferimento ad una prima band (i Sound) fino ad arrivare all’affermazione negli anni ’70 e ’80. Per il suo rock ma anche per la spettacolarità, talvolta anche in chiave comica, si conquista la ribalta calcando palchi come quelli del Festivalbar, La Vela d’oro, fino ad arrivare a Sanremo. Qui, nel 1984, arriva la piena maturità musicale con il brano La Bottega del Caffè anche se poco apprezzato dai votanti.

Gli anni recenti

Negli ultimi anni è apparso più volte nella trasmissione, scusate il gioco di parole, I Migliori Anni condotto da Carlo Conti. Il suo ultimo album risale al 2008, inciso a distanza di 40 anni dall’inizio della sua carriera. Oggi continua ad esibirsi dal vivo accompagnato da diverse band.

Canzoni famose

Tra le sue canzoni più famose, conosciute apprezzate si possono citare:

Bambulè (1977) Gelato metropolitano (1977) Macondo (1978) Serenella (1980) Rock’n’Roll Robot (1981) Maccheroni elettronici (1982) Tanz bambolina (1982) Computer capriccio (1983)

La vita privata

Oggi il cantante, nato in Brasile il 16 maggio 1951, ha 72 anni. Il padre lavorava nel campo della pubblicità, per questo motivo, quando aveva undici anni, la sua famiglia è tornata in Italia. Dopo aver frequentato il liceo classico Cesare Beccaria di Milano si è sposato nel 1975 con Elena Orlandi (divorzierà nel 1990, e da quell’anno vive con Silvia, la nuova compagna), alla quale ha dedicato anche il brano Elena (contenuto nell’album Alberto Camerini). Ha due figli: Valentina (scrittrice) e Lorenzo (scrittore e giornalista). I rotocalchi televisivi in occasione del suo declino hanno parlato di “una vita sregolata fatta di successi ed eccessi” che lo portarono quindi alla separazione dalla moglie. Tuttavia l’artista, in alcune interviste degli anni duemila, ha invece parlato di problemi di salute e psicofarmaci. Non ha mai nascosto l’amore per gli ideali di estrema sinistra salvo poi moderarsi in età matura. Dal dicembre 2022 è testimonial ufficiale dei City Angels.