Alberto Macario, chi è il figlio di Macario: età, lavoro, madre, biografia

Torna, come sempre, l’appuntamento imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Alberto Macario, che sarà in studio e ricorderà il papà Erminio, scomparso nel 1980. Un grande attore comico, un grande professionista che ha fatto la storia del cinema e del teatro.

Cosa sappiamo su Alberto Macario

Alberto Macario è il primo figlio di Erminio, nato dall’amore con Giulia Dardanelli. Macario nel 1938 ha incontrato e si è innamorato di Giulia Dardanelli, all’epoca sedicenne. Lui l’ha sempre definita la sua seconda moglie perché non era riuscito a ottenere l’annullamento del precedente matrimonio con la coreografia Maria Giuliano. Nel 1951, a Parigi, i due si sono sposati. E dal loro amore sono nati due bambini, ora adulti: Alberto, che è pittore, artista visivo, attore e scrittore, e Mauro, regista, poeta e scrittore e biografo del padre.

Il rapporto con il papà

“Lui è sempre stato un papà generoso e affettivo, ma come era capocomico in teatro così è stato capocomico in famiglia, anche se severo e rigido. Da questo non si sfugge, non è stato casa e chiesa, ma casa e teatro” – ha raccontato Alberto ai microfoni della trasmissione Uno Mattina in Famiglia. Un grande uomo. Un grande papà. “La cosa divertente è che quando lui arrivava a casa si accendevano le luci, lui voleva che tutto fosse illuminato a giorno con luce artificiale, voleva sentirsi sempre al teatro” – ha proseguito nel racconto. Un papà presente, che viveva per i figli. E per la sua più grande passione: il teatro. Erminio Macario ha avuto un malore proprio mentre era sul palco, poi ha dovuto abbandonare la scena e nel 1980, a marzo, è morto, stroncato da un malore. Lasciando un grande vuoto. E una grande eredità artistica.