Alberto Radius: chi era, età, carriera, come è morto, moglie, figli, canzoni

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alba Parietti e al giornalista Rai Alessio Zucchini, anche Ernesto Assante e Mario Lavezzi che ricorderanno in studio il loro amico Alberto Radius, scomparso ieri a San Colombano al Lambro. D

Dagli esordi al debutto del chitarrista Alberto Radius

Alberto Radius è nato a Roma il 1 giugno del 1942 ed è stato un grande chitarrista, cantante e produttore discografico. Figlio di Carlo, fratello del giornalista e saggista Emilio, Alberto ha iniziato la sua carriera verso la fine degli anni ’50 con i White Booster, poi ha cominciato a esibirsi insieme ai due fratelli Campanino con i Campanino, complesso che ha aperto alcune serate dell’Equipe 84. Dopo il trasferimento a Milano, ha suonato con Quelli, la band poi diventata PFM.

La band Formula 3

Radius, una volta lasciata la formazione, insieme a Tony Cicco e Gabriele Lorenzi ha fondato il complesso Formula 3. E, dopo l’incontro con Lucio Battisti, la band ha debuttato con l’etichetta appena fondata dal cantautore, la Numero Uno, incidendo un brano, Questo folle sentimento. Nel 1974, invece, dopo lo scioglimento del Formula 3, insieme a Lavezzi, Bob Callero, Gabriele Lorenzi e Vince Tempera ha fondato la band Il Volo.

Gli ultimi lavori discografici

Insomma, un successo dopo l’altro. Nel 2021, inoltre, lo abbiamo visto sul palco dell’Ariston e si è esibito come ospite dei Coma Cose insieme ai Mamakass per suonare con la chitarra Il mio canto libero di Battisti.

Come è morto, la malattia

Dopo una carriera brillante e dopo aver composto diverse canzoni, anche musica per la televisione, Alberto Radius è morto ieri, nella sua casa di San Colombano al Lambro. Aveva 80 anni ed è stato troncato da una brutta malattia: combatteva da anni, ma purtroppo non ce l’ha fatta!

Moglie, figlio, vita privata di Alberto Radius

Ma veniamo alla vita privata. Non abbiamo molte informazioni, è sempre stato schivo e riservato, ma la notizia della sua morte è stata data proprio ieri dalla famiglia. Che non lo ha mai lasciato solo.