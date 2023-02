Alberto Sordi era sposato? Moglie, figli e vita privata

Alberto Sordi era sposato? Ha avuto dei figli? Cosa sappiamo sulla vita privata del grande attore scomparso ormai venti anni fa? Sono queste le domande che in molti si fanno in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Se da un lato infatti sulla carriera e sulla vita professionale del grande mattatore della comicità italiana sappiamo praticamente tutto (qui il nostro tributo), per ciò che riguarda sua sfera intima e sentimentale l’attore è stato sempre molto riservato. Dai suoi flirt, veri o presunti, alle relazioni maggiormente “documentate”: cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Cosa sappiamo sulla vita privata di Alberto Sordi

Partiamo dalla sua famiglia. Il papà era di Valmontone in provincia di Roma, cittadina dove Alberto Sordi trascorse parte della sua infanzia. Era l’ultimo figlio di Pietro Sordi, professore di musica e strumentista, e di Maria Righetti, insegnante elementare. La famiglia era composta anche dalla sorella Savina morta a Udine nel ’72), dal fratello Giuseppe (Roma, 1915 – Livorno, 24 agosto 1990) e dalla sorella Aurelia (Roma, 15 luglio 1917 – Roma, 12 ottobre 2014). Il terzogenito, anch’egli di nome Alberto, era morto il 24 maggio 1916 dopo pochi giorni di vita. Ma cosa si sa sulla sua vita privata? Era sposato? Ha avuto figli? No, Alberto Sordi non ebbe figli e non si sposò mai.

Chi era la prima fidanzata, i flirt

Tante comunque le numerose – vere o presunte – relazioni attribuitegli dalle cronache rosa: Katia Ricciarelli, Patrizia De Blanck, Silvana Mangano, Shirley MacLaine, Uta Franz con la principessa Soraya Esfandiary Bakhtiari. Tuttavia l’unico rapporto sentimentale accertato fu quello avuto con Andreina Pagnani, che aveva quasi quattordici anni più di lui, durato nove anni. I due si conobbero nel 1941 durante il doppiaggio de Il giardino di Allah, nel quale entrambi lavoravano (la Pagnani prestando la voce a Marlene Dietrich). Alla ricorrente domanda sul perché non fosse mai convolato a nozze, rispondeva con uno dei suoi tormentoni “Che mi metto un’estranea in casa?”, salvo poi spiegare, in alcune interviste che l’assoluta dedizione al suo mestiere non gli avrebbe consentito di dedicare a una famiglia il tempo e l’impegno necessari.

Come è morto Alberto Sordi, la malattia

L’attore è morto nella sua casa di Roma la sera del 24 febbraio 2003, all’età di 82 anni, afflitto durante l’intera stagione invernale da forme di polmonite e bronchite. La salma, successivamente sottoposta a imbalsamazione, venne traslata al Campidoglio nella Sala Giulio Cesare dove per due giorni ricevette l’omaggio della gente, compresi molti personaggi del cinema italiano e della politica; il 27 febbraio, si svolsero i funerali solenni nella Basilica di San Giovanni in Laterano ai quali presenziarono oltre 250 000 persone. Dopo la cerimonia funebre, il feretro venne tumulato nella cappella di famiglia nel Cimitero Monumentale del Verano di Roma, in cui, su una lapide a forma di pergamena, è inciso l’epitaffio: «Sor Marchese, è l’ora» battuta ripresa da uno dei suoi film più celebri, Il marchese del Grillo.