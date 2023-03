Alda D’Eusanio: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, oggi, incidente, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al comico Biggio de I Soliti Idioti e ora al fianco di Fiorello in Viva Rai 2, anche Alda D’Eusanio, che aprirà la puntata. E si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio è un’opinionista e conduttrice tv, nota per la sua partecipazione a numerosi programmi televisivi tra cui Live Non è la D’Urso. La D’Eusanio è nata a Tollo il 14 ottobre 1950, si è laureata in sociologia e subito dopo è diventata una giornalista professionista. La sua carriera tv è iniziata nel 1988 con la conduzione del Tg2 Stanotte, successivamente ha preso parte al programma “L’Italia in diretta” e poi su Rai 2 con “Al posto tuo”. Questo programma è stato ideato da lei ed è diventato nel tempo il più seguito nella fascia oraria del primo pomeriggio: il format era caratterizzato dal fatto di proporre storie non reali fatte passare come autentiche.

I successi come opinionista (e non solo)

La sua carriera televisiva è proseguita poi con il ruolo di opinionista nell’edizione 2007 de L’Isola dei Famosi. La sua vita è stata segnata da un brutto incidente avvenuto in Corso Vittorio Emanuele a Roma nel 2012, un motociclista la travolge ed è stata in coma per un periodo dopo il quale ha intrapreso un percorso di terapia riabilitativa neurologica. Nel 2019 è diventata opinionista di Live Non è la D’Urso, poi nel 2021 ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma è stata squalificata il 6 febbraio. In quel caso era stata squalificata perché aveva dichiarato che il compagno di Laura Pausini fosse colpevole di violenza domestica contro la cantante.

Chi era il marito Gianni, figli e Instagram

Nel 1983 Alda D’Eusanio è convolata a nozze con il professore di sociologia Gianni Statera, morto nel 1999. La coppia non ha mai avuto figli. Il profilo Instagram ufficiale della giornalista è @aldadeusanioofficial e conta circa 36mila follower.