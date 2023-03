Fabrizio Biggio: chi è, età, Viva Rai 2 con Fiorello, figli, moglie, libro

Francesca Fialdini è pronta ad accogliere nel suo salotto tanti nuovi ospiti speciali nella puntata di oggi di “Da noi a ruota libera“. Tra le sorprese, ci sarà in studio anche il famoso comico Fabrizio Biggio, noto al piccolo schermo per essere uno dei “I Soliti idioti”, il duo che ha segnato la storia della comicità italiana. Si racconterà a cuore aperto, ma chi è davvero nella vita fuori dal set? Conosciamolo meglio!

Chi è Fabrizio Biggio de I Soliti Idioti?

Fabrizio Biggio è natali 27 giugno del 1974 a Firenze, ha 48 anni ed è del segno del cancro. Il papà ha origini pugliesi, mentre la madre è francese e ad oggi è una maestra in pensione e una scrittrice di testi scolastici. Fabrizio fin da piccolo si è appassionato al teatro e al cinema, iniziando a recitare prestissimo. Il debutto avviene in tv nel 1997 con “La zanzara in classe” e poco dopo diventa un volto molto noto di MTV. Viene ingaggiato per presentare diversi programmi della tv musicale e inizia a fare le prime esperienze. Il vero successo è arrivato nel 2000, quando si è unito all’amico e collega Francesco Mandelli e i due hanno creato il duo comico più divertente degli ultimi anni: I Soliti Idioti. La coppia tanto famosa è approdata anche sul palco di Sanremo per ben due volte: nel 2012 e nel 2015 con la canzone “Vita d’Inferno” e la loro comicità demenziale. Fabrizio Biggio diventa, così, un noto attore, conduttore e comico italiano.

Viva Rai 2 con Fiorello e filmografia

Fabrizio Biggio, noto per la sua simpatia e comicità è diventato anche la spalla di Fiorello nella conduzione del programma “Viva Rai 2”. La carriera è molto fiorente e vanta numerosi film in cui ha recitato, tra cui:

I soliti idioti – Il film, regia di Enrico Lando (2011)

I 2 soliti idioti, regia di Enrico Lando (2012)

Pazze di me, regia di Fausto Brizzi (2013)

Third Person, regia di Paul Haggis (2013)

La solita commedia – Inferno, regia di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro (2015)

Omicidio all’italiana, regia di Maccio Capatonda (2017)

Il nuovo libro

Fabrizio Biggio negli ultimi anni si è dedicato anche alla scrittura e sta per uscire il suo primo libro. I fan de I Soliti Idioti sono impazziti all’idea e tra pochi giorni ci sarà il lancio ufficiale. Il volume uscirà l’8 marzo dal titolo “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore“, le aspettative sono molto alte e la curiosità è tanta.

Vita privata: moglie, figli e Instagram

Fabrizio Biggio è sposato con Valentina De Ceglie e i due hanno avuto due figli. Lei non ama molto i riflettori e quindi si hanno poche informazioni. Sappiamo che ha lavorato per anni nel mondo della moda, ma anche nel dietro le quinte del programma “Detto fatto”. Una delle sue amiche più care è Katia Follesa, la nota conduttrice. Valentina De Ceglie ama molto viaggiare e lei e il marito non perdono nessuna occasione per farlo. Dei figli, invece, non è nota nessuna informazione. Probabilmente sono ancora troppo giovani per i social e loro vogliono proteggerli. Fabrizio Biggio ha un profilo Instagram su cui vanta 22mila followers e condivide molti sketch dei Soliti Idioti, che ancora non sono tramontati nel panorama comico italiano e continuano a girare per i teatri d’Italia.