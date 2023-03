Fedez ritorna su Instagram: ‘Preferisco stare lontano dai social, non c’entra mia moglie Chiara’. Sempre più voci alimentano grossi interrogativi sulla salute psico-fisica del rapper milanese, oltre che sulla stabilità del proprio matrimonio con Chiara Ferragni. Sarebbe verosimile la situazione legata a una presunta richiesta di divorzio da parte di lei, innescata dal teatrino satiro-politico del cantante durante la kermesse del Festival di Sanremo 2023.

Fedez lontano dai social

Una bomba sul giovane cantante e padre di due bambini, soprattutto in un momento di sua oggettiva difficoltà psicofisica. Chi gli è vicino, parla di forte depressione. Una situazione che aveva alimentato anche delle prestazioni artistiche “sottotono” da parte del cantante, che addirittura negli ultimi video del suo podcast, “Muschio selvaggio”, arrivava addirittura a balbettare e non scandire bene le parole che pronunciava verso il suo pubblico.

E’ certo come il ragazzo stia passando il periodo più complesso della propria vita, dopo l’operazione di tumore al pancreas subito meno di un anno fa. Nessuna voce al momento alimenta un ripresentarsi della malattia, ma Fedez nell’ultimo mese è cambiato. E’ cambiato nell’atteggiamento da quel bacio a Rosa Chemical, che in qualche modo deve aver “rotto un vaso” anzitutto tra lui e quello che è il rapporto con sua moglie Chiara Ferragni.

Chiara è arrivato a rimproverarlo addirittura sul palco del teatro Ariston, in quanto certi siparietti forse potevano essere risparmiati. Specie quando era lei a presentare la serata, mettendola oggettivamente in difficoltà. Si può essere iper progressisti, come rappresentano la coppia dei Ferragnez, ma forse la storia dietro questa “guerra fredda” tra marito e moglie è un’altra: la capacità di attrarre importanti sponsor da parte di Chiara, in primis alte maison della moda. Sponsor, come detto, che non avrebbero gradito le uscite del marito, in primis il duro attacco al governo di Giorgia Meloni e successivamente l’appello alla “droga libera”.