Fiorello al ministro Crosetto: ‘Ce la puoi fare’, e gli fa cantare “Bella Ciao”

Fiorello si è rivolto direttamente al Ministro della Difesa Guido Crosetto e lo ha incitato ad intonare la canzone per antonomasia della resistenza italiana, “Bella ciao”, tra gli applausi di tutti gli astanti. Il Ministro lo ha fatto, non si è tirato indietro, incoraggiato dallo showman che in modo scanzonato ha scorrazzato senza ritegno tra i vip nella platea dell’Auditorium Conciliazione di Roma, prendendo più volte di mira il ministro ed esponente del Governo.

Il Ministro Crosetto intona ”Bella Ciao” incitato da Fiorello

Il gesto ha avuto, ovviamente, il sapore di una provocazione, dal momento che si tratta pur sempre di un esponente di un Governo di destra, guidato dalle direttive della leader di Fratelli d’Italia, un partito che ha avuto sempre un atteggiamento ambiguo rispetto a quel capitolo della storia italiana, o comunque mai apertamente e ufficialmente a favore dell’antifascismo militante che ha saputo redimere tutto il nostro Paese da un lungo ventennio fatto di violenze e usurpazioni della libertà.

Satira e provocazione all’Auditorium Conciliazione di Roma

E così, dopo la provocazione, il siparietto che ne è conseguito non ha mancato di suscitare un certo clamore sui social, perché ovviamente la scena è stata ripresa da decine e decine di cellulari che erano già pronti ad immortalare qualche elemento da ricondividere sulle piattaforme sociali. La scena, lo ricordiamo, si è verificata durante il corso della serata organizzata in favore del centro di cure palliative dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, condotta da Eleonora Daniele. Fiorello, poi, quando arriva sul palco è un uragano, e catalizza tutta l’attenzione su di sé.

Altri ospiti della serata

La satira, insomma, non è mancata. Oltre a lui, protagoniste sul palco anche Giorgia e Laura Pausini. In platea, invece, con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il ct della Nazionale di calcio italiana Roberto Mancini. Al loro seguito, poi, una squadra di campioni e reduci di medaglie olimpiche, come ad esempio Lamont Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Bebe Vio, Federica Pellegrini, Alessandra Sensini, Elisa Di Francisca. Ma Crosetto non era l’unico Ministro presente: anche Orazio Schillaci, ministro della salute e il ministro dello Sport Andrea Abodi erano all’evento.